Castiello de la Marina despide a Gonzalo Elías, «un hombre que ayudó siempre» Familia y allegados a Gonzalo Elías, durante el funeral en el tanatorio de Cabueñes. / DANIEL MORA «Espero ser tan buen padre como tú lo fuiste conmigo», asegura emocionado el hijo del expresidente vecinal que murió en accidente laboral ÁNGELA RODIL GIJÓN. Sábado, 27 octubre 2018, 00:37

Los vecinos de Castiello de la Marina y amigos de Manuel Gonzalo Elías Miranda, de 55 años, se reunieron ayer en la capilla del tanatorio de Cabueñes para despedir al albañil fallecido el pasado jueves. La muerte se produjo tras precipitarse por el hueco de un tragaluz al interior de la vivienda que estaba rehabilitando en el barrio de La Espasa, en Perlora« (Carreño).

Gonzalo Elías era un hombre muy querido por todos. Había formado parte, en sus inicios, de la asociación vecinal San Juan Bautista, de la que incluso llegó a ser presidente durante un periodo breve de tiempo, y era también tesorero de la Cooperativa de Aguas de la localidad.

Tal fue el número de personas que quiso arropar a la familia en estos difíciles momentos, que hubo asistentes que se quedaron de pie en el exterior de la capilla.

Un silencio invadido por la pena marcó el último adiós. Al tomar la palabra Marcos, el hijo de Gonzalo, para dedicarle unas palabras, la tristeza se acentuó. «Todo el mundo destaca lo buena persona que eras, lo buen amigo y lo trabajador que eras, llegando a hacer a veces jornadas de hasta doce horas y, aun así, siempre estabas dispuesto ayudarnos a todos. Aún recuerdo cuando me llevabas al fútbol a pesar de estar cansado y estabas allí horas, conmigo, cuando a veces ni llegaba a jugar... Todo el mundo destaca las innumerables cualidades que tenías, que son ciertas, pero yo quiero recalcar lo buen padre que fuiste conmigo sobre todas las cosas. Fuiste el mejor de todos y solo espero ser tan bueno para mi hijo Izan como lo fuiste conmigo. A mí antes me llamaban 'Gonzalín', de forma cariñosa por mi gran parecido con él y no me puedo sentir más orgulloso de que me llamen así», expresó acompañado por los aplausos.

Tras el funeral, los restos mortales de Gonzalo Elías fueron incinerados en el propio tanatorio.