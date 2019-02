Castiello de la Marina reclama señalización en las carreteras de acceso a la parroquia Tres vecinos de Castiello, durante la última sextaferia celebrada hace unos meses. / P. R. La Asociación de Vecinos San Juan Bautista renueva su junta directiva y se marca como objetivo mejorar el mantenimiento de los caminos SHEILA V. ARIAS Miércoles, 6 febrero 2019, 00:17

Defender las necesidades de la parroquia y llevar a cabo acciones para mejorar la vida de los vecinos y del medio rural. Esos son los dos objetivos principales de la Asociación de Vecinos San Juan Bautista de Castiello de la Marina, en Villaviciosa, fundada en el año 1999. En la última asamblea de socios se renovó la junta directiva, en la que Armando Ramos Villazón, de Bustiello, recoge el testigo de la presidencia de manos de Ángel Fernández, que estuvo al frente de la entidad desde 2015. Mony Blanco será la secretaria y Víctor Ramos, Eduardo Ramos y Arancha Álvarez estarán como vocales mientras que Pablo Riera será tesorero además de delegado territorial.

En la parroquia viven unos 400 vecinos, pero el número aumenta los fines de semana. La suya es una de las asociaciones más activas del concejo y también se encarga de la organización de las fiestas. Destacan su estrecha colaboración con el Ayuntamiento en la mejora general de la localidad, aunque demandan más implicación vecinal en estas iniciativas.

Entre las cuentas pendientes, Pablo Riera destaca la creación de un aparcamiento en el CRA La Marina, que actualmente no existe. «Es una demanda histórica y muy necesaria porque hay días que se forman grandes atascos. Ya lo pusimos en conocimiento de los responsables municipales y están trabajando en ello», sostiene. También la señalización de la parroquia en las dos carreteras que pasan por la localidad, la AS-256, dependiente del Principado y la N-632, que compete al Estado. «Solo aparece reflejado Venta Les Ranes y sería muy importante que también apareciese Castiello, que la gente sepa donde está. Estamos muy bien conectados, a doce kilómetros de Villaviciosa y a quince de Gijón, pero los indicadores son fundamentales a nivel turístico», explica Riera.

También urgen «el rebacheo los caminos». «Nosotros podemos poner la mano de obra. Si el Ayuntamiento nos da un poco de hormigón y asfalto, ayudamos en lo que haga falta pero lo que sí necesitamos es que haya un mantenimiento continuado», resalta el delegado territorial. Reclaman la puesta al día de la red de saneamiento de Venta Les Ranes y la reparación del camino de La Rasa, compartido con Arroes.

El año pasado la asociación impulsó las sextaferias, aunque la poca participación de los vecinos obligó a abandonarlas. «Tras el comunicado que enviamos, lo reconocieron, solo vinieron unas diez personas que no eran de la asociación», apunta. No obstante, no descartan volver a intentarlo. Además, trabajarán en cuidar y potenciar su carbayera centenaria.