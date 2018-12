Castrillón estrena una guía turística con ilustraciones de Fernando Fueyo Fueyo y Muñiz, en elcentro, acompañados de la alcaldesa, el alcalde Illas y los concejales de Cultura y Turismo, ayer en el Valey. / LVA Con más de cien páginas y textos de Iván Muñiz, constituye «una mirada educada dirigida al viajero que contempla, no al turismo de 'selfie'» J. F. GALÁN PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 2 diciembre 2018, 02:09

Castrillón estrena guía turística. No es una guía al uso. Con ilustraciones del pintor avilesino Fernando Fueyo y narrativa del arqueólogo e historiador Iván Muñiz, 'Cuaderno de viaje. Guía Turística y Cultural de Castrillón' no ofrece recomendaciones hosteleras ni hoteleras ni tampoco mapas o direcciones de interés. Constituye «una mirada educada dirigida al viajero que viaja con pausa en busca de sensaciones, al que contempla, al que se toma su tiempo en descubrir el paisaje, no al turismo de 'selfie'», manifestaron los autores durante el acto de presentación, celebrado ayer en el Valey.

Las ilustraciones son reproducciones de una decena de cuadrados realizados por Fueyo por encargo expreso del Ayuntamiento, que ha adquirido los originales, expuestos el pasado verano en el Valey bajo el epígrafe 'El tiempo y sus brisas'». Entre los motivos figuran espacios naturales como la Isla de la Deva, el playón de Bayas o las dunas de El Espartal, elementos del patrimonio histórico como el Monasterio de la Merced, el Castillo de Gauzón o la Mina de Arnao y paisajes de rincones quizá menos conocidos, como La Puerta de Los Franceses, en Pillarno, el Roble de Santiago, en Santiago del Monte, o Los Hoteles, en Santa María del Mar.

Con más de cien páginas y esmerada encuadernación, «es una presentación extraordinaria del municipio que invita a venir, a sentir y a volver. Es un libro para guardar en la estantería», subrayó la alcaldesa, Yasmina Triguero. En el acto de presentación también estuvieron presentes el concejal de cultura, Enrique Tirador, el alcalde de Illas, Alberto Tirador, expresidente de la Mancomunidad de Turismo Comarca de Avilés, y la concejala de Turismo, Mar Iglesias.

El hilo conductor es un británico, el capitán Turner, que 'cayó' en Castrillón a mediados del siglo XIX, y su hija Vicky. «La mansión existió. Se encontraba en el valle de Naveces, aunque no conocíamos mucho del propietario ni de su familia. El reciente descubrimiento de los 'papeles de la casa de Turner, como algunos estudiosos los han titulado algo pomposamente, ha permitido encajar otras piezas de esta historia mal ensamblada», recoge el proemio.

Los textos que acompañan las ilustraciones recogen fragmentos de cartas escritas por el capitán Turner. Una de ellas se refiere al Peñón de Raíces, «donde dicen se ocultan las ruinas de un castillo. Es un coloso achatado de piedra no más alto que las prominencia situadas tras él, pero bien colocado sobre una llanura aluvial poblada de marismas, mosquitos y aguas empantanadas»

En un principio 'Cuaderno de viaje. Guía Turística y Cultural de Castrillón' se distribuirá en hoteles, casas rurales y oficinas de información turística.