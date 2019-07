Castrillón mantiene los tipos de IBI pese a la revisión catastral Vista general de Piedras Blancas. / MARIETA El Ayuntamiento estudia posibles bonificaciones y cambios en el coeficiente de cara a la revisión de la ordenanza en otoño SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 26 julio 2019, 00:36

El Catastro ha finalizado la revisión en Castrillón y ha emitido el primer informe con los datos globales de los inmuebles dados de alta en el concejo. Algunos de ellos suben su valor y otros bajan pero queda saber cada caso en particular, por eso, el equipo de gobierno ha decidido que no modificará los tipos del IBI de momento. En un primer instante se barajó llevar a este Pleno la modificación de la ordenanza aunque ese paso no se dará.

El informe fue presentado ayer en la comisión informativa de Hacienda. «Nos faltan los datos concretos para poder saber qué tipos modificar y en qué medida. Es por eso que de momento dejaremos el impuesto tal y como está y trabajaremos junto con el Catastro estos meses para determinar qué pasos dar de cara a otoño», explicó la concejala de Hacienda, Montserrat Ruiz. Así, se ha quitado del orden del día este asunto.

En cuanto a las posibles modificaciones del impuesto se estudiará tocar el coeficiente a aplicar, que ya es uno de los más bajos de la comarca, o bien incluir en la ordenanza bonificaciones. «Hay que tener en cuenta que bienes que antes eran rurales ahora pasan a ser urbanos porque el Plan General de Ordenación Urbana vigente se aprobó mucho después que la última revisión catastral, que era de 1996», comentó Ruiz.

El Catastro analizó los 22.140 inmuebles que hay dados de alta en Castrillón para realizar la revisión de cara a 2020. Tras ese primer informe se ha constatado que el parque de bienes ha crecido en 720, aumentando a su vez el valor catastral general, que se situará el año que viene en 1.076.487.963 euros. El valor catastral medio general es de 47.090 euros.

Zona residencial

Los bienes residenciales ascienden a 11.814, siendo su valor catastral general de 828.027.348 euros, lo que supone un valor medio de 70.088 euros. Las instalaciones culturales, deportivas o el Ayuntamiento son las que tienen un valor mayor. Los bienes industriales suman 240 inmuebles con un valor medio de 85.077 euros, mientras que las oficinas se cifran en 67.304 euros de media, entre otros.