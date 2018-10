Castrillón reduce su deuda en un 85% gracias a los ingresos extraordinarios El equipo de gobierno de Izquierda Unida dejará el pasivo en 289.837 euros frente a los más de dos millones que había a comienzos de este año SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 27 octubre 2018, 00:37

El Ayuntamiento de Castrillón verá reducida su deuda en un 85% este año gracias a los ingresos extras conseguidos este año. El equipo de gobierno de Izquierda Unida propondrá al Pleno antes de finalizar el ejercicio la amortización de algo más de un millón de euros de deuda, que se suman a los más de 650.000 euros previstos inicialmente en el presupuesto, que fue aprobado en primavera. El Ayuntamiento partía este año de un pasivo de 2.009.687 euros.

Los ingresos extras proceden de sentencias ganadas, de una regulación de los impuestos -en concreto del Impuesto de Actividades Económicas- y de la auditoria realizada a las empresas de suministros. En concreto se conseguirá aportar a la liquidación de la deuda 1.062.500 euros, lo que dejará el montante total en 289.837 euros. El equipo de gobierno local optará por eliminar aquellos créditos que están aún generando intereses a las cuentas municipales y dejará aquellas cuantías que no los generan.

«La Ley de Estabilidad Presupuestaria nos coarta mucho a la hora del endeudamiento. Este año teníamos previsto amortizar 650.000 euros por lo que se planteó la posibilidad de pedir un crédito de 500.000 euros, que si nos permitía cumplir con la ley. Con lo que dejamos de deuda siempre tenemos un margen a poder pedir un pequeño préstamo el año que viene sin tener que incumplir las reglas presupuestarias», explicó ayer la concejala de Hacienda, Soraya Casares, que hizo hincapié en que con este movimiento que se va a ejecutar se reduce la deuda a unos 12 euros por habitante.

Desde las últimas elecciones municipales, celebradas en el año 2015, la deuda ha pasado de suponer 7,4 millones de euros a no llegar a los 300.000. «Esto es un buen ejemplo de lo que venimos reiterando en todas las comisiones e informes económicos que debemos presentar, se están haciendo bien las cosas en cuanto al área de Hacienda», indicó Casares.

Los ingresos extras de este año son voluminosos ya que permitirán a su vez incorporar medio millón de euros al capítulo de inversiones. En un primer momento se planteó la posibilidad de recurrir a un crédito por esa cuantía para poder llevar a cabo todos los proyectos planteados en los presupuestos. «Como los ingresos no previstos nos dan margen evitaremos recurrir al crédito. No solo eso si no que sanearemos aún más la deuda», recalcó la edil de Hacienda.

IU planteó el año pasado una gran amortización de deuda que se pudo llevar a cabo gracias al remanente de tesorería acumulado. Entonces se partía de 4,6 millones de euros de deuda y esta se redujo a los 2,6 millones, que sumados a la cuantía ya prevista en el presupuesto dejó el pasivo en los dos millones con los que se comenzó este año y que ahora se reducen de nuevo en un 85%. «Si solo trabajáramos en clave electoral no hubiéramos destinado dinero a dejar la Hacienda saneada para el próximo gobierno, sea del color que sea. Estamos trabajando exclusivamente por el bien de los vecinos», recalcó Casares.