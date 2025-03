Castrillón se suma al programa de formación y empleo 'Jóven Ocúpate'

GIOVANNA F. BERMÚDEZ PIEDRAS BLANCAS. Martes, 12 de noviembre 2019, 00:14 Comenta Compartir

La concejalía de Desarrollo local y fomento del empleo de Castrillón se ha unido al programa Joven Ocúpate del Servicio de Público de Empleo del Principado. Un proyecto destinado al colectivo de jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, principalmente a aquellos que no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria, ya que las propuestas formativas son del certificado de profesionalidad nivel 1. Las acciones ocupacionales se dirigirán a un máximo de ocho participantes, que se deben estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandantes de empleo no ocupados, y que tendrán un contrato para la formación y el aprendizaje de seis meses. El proyecto que se desarrollará es el de espacios abiertos e instalaciones industriales, por lo que no podrán optar al programa personas que ya posean este certificado de profesionalidad. La información del programa estará disponible en el apartado de desarrollo local de la web del ayuntamiento.