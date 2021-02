Castrillón ultima una nueva campaña contra la velutina El Ayuntamiento colocará más de ochenta trampas para avispas, y dará formación online sobre cómo fabricarlas y dónde y cuándo situarlas Ejemplo de trampa industrial. / O. A. BORJA PINO PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 28 febrero 2021, 02:53

En el mundo animal, como en el ajedrez, acabar con la 'reina' supone, a menudo, cortar de raíz la amenaza de una determinada especie. Así sucede con la velutina, la temida avispa asiática. Por ello, el Ayuntamiento de Castrillón, a través de la empresa Ascan, iniciará la semana que viene una nueva campaña de trampeo durante los meses de marzo y abril, periodo idóneo para capturar a las reinas de los avisperos. Una iniciativa para la que el Consistorio aspira a contar de nuevo con la participación vecinal, especialmente en las zonas rurales.

En la que será la tercera edición consecutiva de esta actuación contra la especie, la cántabra Ascan desplegará por el concejo más de ochenta trampas, todas ellas geolocalizadas. Puesto que la velutina siente predilección por los espacios dotados de agua y calor, los parques y colegios, en las ciudades, contarán con trampas, al igual que las áreas recreativas y los merenderos en entornos campestres.

Cada dos semanas, aproximadamente, se reemplazará la sustancia química que se utiliza como reclamo, y se contabilizará el número de reinas capturadas. Dichos datos serán registrados en la web Avisap, para su posterior estudio.

No obstante, como ya sucediese en los dos años anteriores, la colaboración particular será importante. En un año marcado por la covid, los habituales talleres formativos celebrados en el Valey de Piedras Blancas no podrán llevarse a cabo, en su lugar, el Ayuntamiento está ultimando una serie de formaciones online, en las que se enseñarán a los interesados los hábitos de la especie, las formas de elaborar una trampa eficaz, los espacios idóneos para colocarlas y las fechas para que cumplan con su misión.

Y es que, entre marzo y abril, esta especie se cobija en un primer avispero, de carácter provisional, mientras acumula alimento para, al fin, dar el salto a a su refugio definitivo, del que la reina ya no sale. Dado que la reina es la que fecunda a toda la colonia, neutralizarla evita la reproducción del avispero.

Por ello, desde la Concejalía de Obras insisten en que «mantener las trampas todo el año no es útil; solo sirve para atrapar avispas obreras y ejemplares de otras especies que nada tienen que ver». Para su fabricación, basta una botella de plástico con dos orificios de un centímetro de diámetro cada uno, y algún líquido dulce que haga de cebo, como el zumo o el agua con azúcar