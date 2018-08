«La causa de la continua contaminación de la ría no son los vertidos municipales» José Manuel Felgueres, frente al Ayuntamiento maliayo. / A. G.-O. «Es pronto para decir si me voy a volver a presentar o no a las elecciones, habrá que ver lo que dicen el partido y los afiliados» José Manuel Felgueres. Portavoz del PP de Villaviciosa ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:22

Jose Manuel Felgueres (Selorio, Villaviciosa, 1967) no confirma ni desmiente si volverá a presentarse a las elecciones municipales del próximo año. El acuerdo entre PSOE, Foro y Somos Villaviciosa retiró al Partido Popular esta legislatura de la Alcaldía. De eso, han pasado ya tres años y el popular considera que «Villaviciosa está mucho peor». Por ello, anima a los vecinos a comparar los proyectos que han salido adelante durante su mandato y el actual que afronta el alcalde socialista Alejandro Vega, a quien, según Felgueres, «la Villa le queda grande».

-Tres años en la oposición. ¿Cómo ve la Villa desde que dejó la Alcaldía?

-Cualquiera que lo mire de forma objetiva podrá ver que Villaviciosa está mucho peor. El concejo nunca había estado tan sucio, las playas, las carreteras... La empresa de limpieza no cumple con el contrato, tiene menos personal y trabaja menos horas de las establecidas. Los ríos y los puentes están cegados. Volvemos a estar otra vez en peligro de inundaciones.

-¿Cree que ha hecho un buen trabajo en la oposición?

-Hemos trabajado en una oposición constructiva, pero conscientes de que ganamos las elecciones y tres partidos contrarios se unieron para echarnos. Ahora somos el único grupo de la oposición. Cuando ha habido una propuesta buena siempre la hemos apoyado, pero no podemos votar algo que consideramos que es contrario para los vecinos. No se nos puede pedir más responsabilidad que esa.

-¿Qué opina de la labor de Vega?

-En estos tres años el alcalde ha demostrado que Villaviciosa le queda grande. Había generado unas expectativas por su trabajo en Cabranes que no ha cumplido. La mejor forma que tienen los vecinos de valorar esta legislatura es compararla con lo que se hizo en años anteriores. A nosotros nos tocaron los años más duros de la crisis y las elecciones anticipadas del Principado, aún así logramos sacar adelante proyectos muy importantes. Finalizamos el colegio de Quintes, solucionamos el problema con El Gaitero, pusimos en marcha un plan de choque contra las inundaciones...

-El alcalde le ha achacado en varias ocasiones que han tenido que volver a gastar dinero en obras realizadas durante su mandato.

-Echar la culpa al anterior es el recurso más fácil en política. Un alcalde tiene que saber gestionar, no ser un calimero y estar todo el día quejándose. Después de tres años, no puedes echar la culpa a los otros.

-Un ejemplo de estas críticas es el tejado de la Casa de los Hevia.

-Después de pillar la obra como lo hicimos, con lo muros cayendo, la empresa pidiendo más dinero y la oficina técnica diciendo que eso no se podía hacer, bastante que conseguimos sacar esa obra adelante. Si el tejado está mal, para eso está el seguro. Habrá que hablar con la empresa y pedirle responsabilidades.

-Siempre ha criticado que la zona rural es la más damnificada por el equipo de gobierno de Alejandro Vega.

-Sí, y lo mantengo. Casi el 80% de la población de Villaviciosa vive en la zona rural y tienen los mismos derechos que los que viven en el casco urbano. Quieren tener los caminos desbrozados, las carreteras asfaltadas... Es lógico. A eso hay que sumar el problema serio de despoblamiento que tenemos en el concejo, como está pasando en el resto de Asturias, y que debemos intentar frenar.

Playa de Rodiles

-Fue muy duro con la retirada de la bandera azul en Rodiles el verano pasado.

-Si Rodiles no tuvo bandera azul fue por culpa de la incapacidad de alcalde. O no mandó la documentación que debería o no supo explicarse bien, algo que es su obligación. Si un año te la quitan y al año siguiente te la vuelven a conceder no es porque se haya cometido un error.

-Hace unos meses se celebró el juicio de los mariscadores contra el Ayuntamiento.

-Eso tengo entendido, aunque no tengo mucha información sobre cómo ha ido. En su día, cuando estábamos en el gobierno, se nos dijo que había varios vertidos procedentes del Puentón y La Barquerina que aliviaban directamente en la ría. Eran vertidos históricos que en 2012 ya se solucionaron. Estamos en 2018 y la ría sigue cerrada. Lo que decían que teníamos mal se arregló, por lo tanto, la causa de la contaminación no es municipal. Si desde entonces apareció otro motivo, lo desconozco. La solución pasa por mejorar el colector general y eso no es responsabilidad del Ayuntamiento.

-¿Volverá a presentarse a las elecciones para conseguir la Alcaldía?

-Es pronto todavía. Habrá que ver lo que dice el partido y los afiliados. Aún así, tengo que agradecer a todos los vecinos que me preguntan, porque me están animando y apoyando mucho. Como se suele decir, ni confirmo ni desmiento.

-Si lo hiciese y saliese elegido alcalde, ¿qué medidas considera más urgentes?

-Volver a poner en valor los recursos municipales, que el Ayuntamiento sirva de impulso a los vecinos y no de traba, como ocurre en algunos casos. El Plan General de Ordenación Urbana es la gran asignatura pendiente. El actual gobierno consiguió rescindir el contrato, pero han tardado tres años en hacerlo. Si crees que es el paso que toca, no puedes tardar tanto tiempo. Los diques de los porreos, el saneamiento o mejorar la calidad de la vida en la zona rural son otras de las prioridades. Villaviciosa debe ser un referente de calidad de vida para atraer a más gente. Es un privilegio poder vivir aquí.