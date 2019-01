El Centro Cultural El Agüil de Salinas se completará con un salón de actos Sala infantil de la nueva biblioteca del Centro Cultural El Agüil de Salinas. / PATRICIA BREGÓN El equipo de gobierno se plantea ejecutar la tercera fase, que incluye un espacio polivalente, con cargo al superávit SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 11 enero 2019, 00:17

El Centro Cultural El Agüil de Salinas ampliará sus instalaciones para dar cabida a un salón de actos y a un espacio polivalente. Se trata de la tercera fase del proyecto que el equipo de gobierno de Izquierda Unida se plantea ejecutar con cargo al superávit. De esta manera podría incluirse como inversión financieramente sostenible, igual que sucede con la sala juvenil de Piedras Blancas.

El gobierno local está a la espera de cerrar la cuenta del 2018. Una vez el equipo de Intervención tengan listos los datos se podrá saber el dinero que hay este año de superávit y que, por tanto, pasará al remanente del Ayuntamiento. Con la modificación de la ley estatal que regula el gasto de este dinero, se pueden incluir proyectos como este. «De no haber estado coartados por el gobierno del PP a nivel nacional hubiéramos tenido dinero de sobra en su momento para ejecutar las tres fases. No pudo ser así porque no dejaban gastar libremente el presupuesto del remanente y por eso hemos tenido que hacerlo por fases», explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero.

El Centro Cultural El Agüil se inauguró el pasado 31 de noviembre, una vez que finalizaron las obras de la nueva biblioteca, que se corresponden con la segunda fase del proyecto. «Ahora mismo hay un bajo más que se nos cedió y que está libre. Ahí es donde se ubicarían la sala polivalente y el salón de actos», puntualizó la edil de Izquierda Unida.

Salinas ya cuenta con un salón de actos en el antiguo instituto, donde anteriormente se encontraban las dependencias del centro cultural. El espacio es utilizado por asociaciones y entidades de la localidad que organizan talleres de teatro, cuentacuentos y otras actividades culturales y lúdicas, que de construirse el nuevo salón pasarían a la calle Doctor Carreño. A mayores se espera dar forma a un espacio polivalente que sirva para organizar charlas u otros eventos, igual que sucede en el centro cultural Valey.

De incluirse dentro de las inversiones financieramente sostenibles, el Ayuntamiento tendría la obligación de sacar la licitación dentro de este año, aunque después las obras se ejecuten a posteriori. Además, debería pasar por el Pleno para su aprobación para lo que Izquierda Unida necesitará el favor de la oposición.

El servicio de Intervención municipal espera tener las cuentas y la liquidación del año terminada las próximas semanas lo que daría pie a que se pudiera trabajar en este proyecto, que tendría que comenzar sus trámites en breve para no coincidir con las elecciones municipales y un posible cambio en el gobierno local. No es la única inversión que se plantean desde Izquierda Unida que esperará a tener los datos económicos para preparar el resto de proyectos.