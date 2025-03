Coronavirus en Asturias | «A cierta edad renunciar al ocio colectivo puede ser duro, pero toca ser responsable»

PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Martes, 15 de septiembre 2020, 00:05 | Actualizado 03:04h. Comenta Compartir

«Son actitudes individuales que no podemos menos que reprochar y más con la que está cayendo». Lo decía ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, horas después de que se difundiera un vídeo del multitudinario botellón que hubo en Candás la noche del sábado al domingo. Álvarez -que acudió a la Alborada marinera celebrada con motivo de la festividad del Santísimo Cristo de Candás-, reiteró que es necesario ser conscientes de que está en juego no solo la situación individual, sino también la colectiva. «El país está viviendo una situación extraordinaria por la crisis de la covid, por lo que se requiere también un esfuerzo extraordinario para garantizar que nuestra vida sea lo más normal posible dentro de lo que cabe».

Al igual que la consejera -que apeló a la «responsabilidad individual como única garantía de protección colectiva», la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, condenó los hechos. «El Ayuntamiento no ha organizado programación alguna de ocio nocturno. Por tanto, si el Consistorio no programó nada para esa noche y la hostelería local tiene normas y horarios claros que cumplen, solo se espera de las personas que salen y las que nos visiten responsabilidad ciudadana en sus actos. Y si no se cumple, se les advierte por las fuerzas y cuerpos de seguridad». «A tal fin -añadió-, se reforzaron las patrullas de Guardia Civil. Se vigiló exhaustivamente el cumplimiento de la normativa día y noche. Especialmente, el cierre de los bares. Entendiendo que a ciertas edades pueda ser duro renunciar al ocio colectivo. Por ello, volvemos apelar a la responsabilidad individual».

La noche del botellón los agentes de la Benemérita sancionaron a algunos de los participantes. Algunos testigos señalaron que, aunque los instaron a disolverse, «al poco tiempo volvieron a lo mismo». También hubo críticas, «porque había locales que servían con las puertas entreabiertas».

El suceso tuvo lugar en el marco de las fiestas del Cristo de Candás, que ayer celebró su día grande con la Alborada, único acto programado bajo las más estrictas medidas de seguridad sanitaria. La ceremonia, que se viene celebrando desde hace 44 años, pretende rendir homenaje a los marineros fallecidos en la mar. El escritor Pedro de Silva fue el pregonero y, en su discurso, trazó un paralelismo entre la lucha por la vida de los marineros y la de todos los que ahora luchan contra la pandemia. La presentación del acto corrió a cargo del colaborador del EL COMERCIO José Marcelino García. Además de Melania Álvarez y el director general de Pesca, Francisco González, asistieron autoridades civiles y militares.

Actos religiosos sin procesión

La austeridad en la celebración religiosa fue otra de las notas destacadas de la jornada. La suspensión de la procesión también influyó en la escasa asistencia al oficio religioso. La eucaristía estuvo presidida por el párroco de San Félix, José Manuel García, quien estuvo asistido por cinco sacerdotes. «Vivimos un momento de una sociedad triste. No es la celebración tradicional y alegre de otros años», dijo. Después, la Bandina 'La Curuxa', amenizó las plazas de la villa.