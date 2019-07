Ciudadanos pide un mayor esfuerzo económico con los deportistas del concejo

Jesús Gálvez, portavoz de Ciudadanos en Pravia, solicita «medios» y más ayudas para los clubes y deportistas del concejo que por diferentes motivos no se pueden acoger a la línea de subvenciones a las entidades deportivas. Gálvez se manifestó en estos términos tras asistir a dos comisiones municipales informativas en las que se explicó la concesión de esta partida a las entidades que acreditaron debidamente los requisitos.

«Estas subvenciones que contaban con un presupuesto inicial de 70.000 euros, según nos informaba el grupo municipal socialista en una primera comisión, se han visto mermadas a los 62.000 al considerar el interventor que el pago de 8.000 euros a una federación entraba dentro del concepto de esta línea de subvenciones», señaló.

Ciudadanos considera injusta no solo esta merma, sino que los requisitos exigidos dejen a algunos deportistas fuera. Gálvez citó ayer dos ejemplos concretos: el de una triatleta y el de un tirador con carabina. «Ellos no se pueden acoger a esta partida porque no hay clubes de estas especialidades en Pravia, pero si no se les da dinero, tal vez podrían ponerse otros medios», explicó. Por ello, su partido ha solicitado que «les sean reconocidas ayudas a través de la modificación del procedimiento de convocatoria pública o bien con un convenio de colaboración dando las mismas opciones a todos los deportistas del concejo».

La concesión de estas ayudas se dará a conocer en el próximo Pleno extraordinario municipal, que se celebrará el próximo lunes, día 29.