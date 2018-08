Ciudadanos pregunta por la anunciada aplicación móvil turística

Ciudadanos Pravia denunció ayer la «política de titulares» del gobierno socialista en materia de turismo en referencia a la anunciada aplicación móvil para fomentar el turismo de la que no se sabe nada. «Llevamos desde el pasado verano denunciando que no se está trabajando por fomentar el turismo más allá de titulares de prensa y viajes a FITUR, pero de trabajo no hay ni rastro», comentó José Luis Muñoz, coordinador local de la formación naranja.

El partido denunció que «el proyecto estrella para este verano, una aplicación móvil para que se pudiera visitar el concejo de manera autónoma, no funciona ni se ha anunciado, por lo que nadie sabe nada de este tema», declaró el portavoz de la formación naranja en Pravia, Alberto Morán, quien se preguntó por qué se prometen cosas que luego no se pueden cumplir.

«Pidieron datos a hosteleros y hoteleros antes del 15 de junio de manera urgente, se acaba agosto y aquí nadie ha movido un dedo», insistieron.