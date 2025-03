Ciudadanos reclama que se ejecuten las obras del puente de Quinzanas

R. D. pravia. Lunes, 2 de marzo 2020, 01:01 | Actualizado 08:49h. Comenta Compartir

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Sergio García ha visitado el puente de Quinzanas y la pasarela de Pronga, en donde reclamó más atención para la zona. García aseguró que estas dos infraestructuras «son dos ejemplos de las carencias del concejo. Las necesidades de actuación en los pilares y estructura del puente de Quinzanas es una demanda que los vecinos de la zona llevan manifestando desde hace años, sin que hasta la fecha se hayan iniciado las obras».

Recordó que el Gobierno regional ha incluido en los presupuestos una partida de 250.000 euros para esta actuación, pero lamentó no tener «constancia del estado de tramitación del expediente de licitación de las obras, de cuándo está previsto su inicio o del plazo de ejecución». Aseguró que su partido ca «a estar muy pendiente de que este no sea un nuevo caso de partida no ejecutada». De hecho Ciudadanos ya ha registrado una pregunta por escrito a la Consejería de Infraestructuras «como primer paso en el seguimiento de un problema que se tiene que solucionar cuanto antes», dijo.

En este mismo sentido dijo que «de igual modo debe ponerse solución a la pasarela peatonal sobre el Nalón a la altura de Pronga, en ruinas desde 2010, y de competencia estatal que los vecinos llevan reclamando desde hace años».