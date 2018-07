El Club Marítimo de Luanco, denunciado por fraude en las plazas de amarre El sistema consistiría en no declarar la venta de los barcos para que el comprador disponga del mismo espacio en la zona destinada al atraque PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:22

El Club Marítimo de Luanco, que gestiona el puerto deportivo, ha sido denunciado por un presunto uso fraudulento de las plazas de amarre. Según consta en la denuncia, interpuesta por un afectado ante la Capitanía Marítima de Luanco, el sistema consistiría en no declarar la venta de los barcos para que el comprador pueda mantener el mismo espacio que tenía el vendedor dentro de la zona destinada al atraque. Esta práctica puede dar lugar a delitos de tipo fiscal, además de generar un claro perjuicio para los numerosos demandantes de este servicio al que tendrían acceso si se produjera un cambio de titularidad. Según explicó el denunciante, «todos estos hechos también han sido puestos en conocimiento del Servicio de Puertos de Asturias. La respuesta que me dieron es que su cometido no es el de la Policía y que solo se limita a administrar a los titulares de las plazas de los puertos».

En el caso denunciado, son tres los amarres que disfrutan distintos usuarios, pese a tener un único propietario. Esta situación «desespera» al más de centenar de demandantes que hay en lista de espera y que llevan aguardando hasta siete años para poder disponer de un espacio en el puerto. Es por esta razón por la que reclaman un mayor control por parte de la Administración responsable, «para evitar este tipo de fraudes fiscales, que pueden acarrear multas de entre mil y 100.000 euros por no estar declarada la venta», afirmó el demandante. El Club Marítimo de Luanco negó tener conocimiento de estos hechos, «porque el control de las plazas de amarre se lleva rigurosamente desde el Servicio de Puertos de Asturias. Nuestro cometido es el control de acceso a los titulares».