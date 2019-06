«La Comarca de la Sidra es una pieza fundamental, pero se debe gestionar con eficiencia» Gerardo Fabián, frente al Ayuntamiento de Cabranes. / A. G.-O. «Hay gente que quiere venir a vivir aquí. Por eso vamos a plantear una serie de ventajas fiscales para fomentar el alquiler y la construcción»Gerardo Fabián Llavona Alcalde de Cabranes ALICIA GARCÍA-OVIES SANTOLAYA. Martes, 25 junio 2019, 00:19

Gerardo Fabián (Torazo, 1980) lleva desde los 23 años en política. Comenzó haciéndose cargo de la cartelería de las campañas de sus predecesores, pero desde 2014 ostenta la Alcaldía de Cabranes. Puesto que volvió a consolidar estas elecciones con una nueva mayoría absoluta, que le permitirá sacar adelante proyectos destacados como el museo del traje tradicional, ventajas fiscales para fomentar el alquiler y la compra o mejoras en infraestructuras.

-¿Cómo ha vivido esta campaña electoral?

-Era mi quinta campaña y es algo que me gusta mucho. Empecé con Benjamín llevando la cartelería y con el puerta a puerta. Es lo que he vuelto a hacer. Hablar con la gente, contarles lo que he hecho, ver que he podido desarrollar más actuaciones que las que tenía pensadas, preocuparme por sus problemas... Al final hemos tenido el respaldo de una amplia mayoría de vecinos, dos tercios de la corporación, que nos anima a seguir trabajando.

-Aún así, ha perdido un concejal.

-Yo siempre digo que ganamos seis concejales. Cuando vienes de mayorías tan amplias es difícil mantenerlas y más viniendo de un escenario tan complicado. Si lo analizamos así es mejor resultado que en otras elecciones.

-¿Ha sido una legislatura complicada?

-Sí, tanto en lo político como en lo económico. Por suerte, la parte política ya está solucionada y en lo económico seguimos trabajando. Buscaremos las ayudas necesarias para poder sacar adelante las actuaciones que tenemos programadas y seguir avanzando en aquellas que ya están en marcha.

-¿Cómo analiza la entrada de Vecinos por Cabranes en la corporación?

-Bien. Tanto Fernando como Marlen son dos amigos con los que siempre he tenido relación personal. Espero que eso se traduzca también en una buena relación laboral. Al igual que con Juan Ramón, del Partido Popular.

-Una de las primeras actuaciones de esta legislatura será la fase dos de las obras de la carretera CB-1

-Sí, es una obra ejecutada por el Principado con un presupuesto de casi 300.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, por lo que deberá estar acabada este año. En esta fase se contempla la ampliación de la vía hasta los seis metros desde el vivero de empresas hasta Santolaya. Quedaría por hacer la tercera fase, que llegaría hasta la nacional. Además, faltaría hacer la carretera de Pandenes.

-También hay pendientes varias obras de saneamiento.

-Así es. Está previsto realizar el saneamiento de Arboleya, para lo que existe una partida regional de 150.000 euros. El concejo ya cuenta con un colector que da servicio a Santolaya y alrededores, que es donde se unirá esta nueva red. Nuestra idea es pedir también el saneamiento de Madiéu e ir ampliando el sistema poco a poco a aquellos pueblos que todavía carecen de él.

-¿Ha habido algún avance en la creación del museo del traje tradicional?

-El proyecto ya está redactado y tenemos una partida en los presupuestos municipales para la compra del edificio. Hemos llegado a un acuerdo con el Principado para adecuar la segunda planta, que es donde se va a instalar el museo propiamente dicho. Creemos que su apertura va a suponer un gran reclamo turístico para Torazo.

-Cabranes es uno de los pocos concejos rurales que atrae población en lugar de perderla.

-Hace quince años se sentaron las bases de la comunicación del concejo. En ese momento era un reto, pero se consiguió. Cabranes es un concejo pequeño, pero fácil de gestionar y muy bien comunicado. Sabemos que hay demanda de gente que quiere venir, por eso vamos a plantear una serie de ventajas fiscales para fomentar el alquiler y la construcción. Además, queremos crear un inventario del parque de vivienda para poner en contacto a compradores y propietarios.

-¿Cuál es la situación actual de la Comarca de la Sidra?

-Cabranes se beneficia de la promoción turística y los servicios sociales. Es un proyecto en su mayoría socialista, pero que debe estar en consonancia con los otros grupos políticos. Hay que conformar una nueva junta y debemos trabajar para que la Comarca tenga una andadura de la que todos nos beneficiemos. Es una pieza fundamental. Si se hace una gestión eficiente, agrupando los servicios, se consigue dar una solución mucho más rápida a ciertos ámbitos. No es que tenga un futuro, es que debe tenerlo.