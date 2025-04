La comida de convivencia cuenta con más de 200 inscritos y un plan de seguridad

GIOVANNA F. BERMÚDEZ piedras blancas. Viernes, 26 de junio 2020, 01:25 Comenta Compartir

Castrillón celebrará el próximo lunes 6 de julio su comida popular de convivencia, si finalmente desde el Principado dan el visto bueno al plan de seguridad elaborado por el Ayuntamiento de Castrillón. Un evento que este año se ha organizado desde la concejalía de Festejos, limitando el aforo a 400 personas y en el que, hasta la fecha se han inscrito algo más de 200 participantes, a través del registro municipal. La celebración, que se enmarca dentro de un programa festivo compuesto por espectáculos de pequeña dimensión, ha generado polémica entre los vecinos y también entre los grupos de la oposición, quienes critican que se realicen este tipo de actos, aunque desde el equipo de gobierno se ha asegurado que «se garantizará la seguridad» de los asistentes.

El plazo para inscribirse en la comida de convivencia finalizaba ayer, sin embargo se darán tres días laborables más para que quienes lo deseen puedan reservar su plaza, ya que esto será un requisito imprescindible para participar. El aforo estará reducido y para controlarlo se ha elaborado un plan de seguridad desde el Ayuntamiento que incluye el vallado de la zona, puntos de acceso y de salida y contratación de personal de vigilancia que se encargará de que los asistentes respeten las distancias de seguridad. Un protocolo que ha sido trasladado al Gobierno del Principado, que deberá autorizar el evento. «Garantizamos la seguridad de los asistentes y no lo haremos a nuestro libre albedrío, se ha elaborado un plan detallado que el Principado analizará antes de que se realice el evento», señaló el concejal de Festejos, Roberto Santiago.

Desde la oposición, sin embargo, se muestran contrarios a estos eventos. El concejal de Vox, Alberto G. Hevia, ha criticado que el PSOE no acuda como agrupación política a la comida, recomiende a sus afiliados mayores que no asistan y, sin embargo apoye el evento. El portavoz del PSOE, Iván López, ha matizado que no acudir como agrupación no impide que sus afiliados puedan inscribirse a título personal.