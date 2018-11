Comienzan los trámites para dragar y construir el muelle de descarga del puerto de Luanco Las obras se llevarán a cabo fuera de la temporada estival para evitar molestias a los usuarios de la playa, según indica el Principado P. G.-P. LUANCO. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:22

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente hizo pública ayer la declaración de impacto medioambiental del proyecto de dragado y construcción de un muelle de descarga de pescado en el puerto de Luanco. En ella, se recogen las condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria de los mismos. Entre ellas se recogen, las emisiones acústicas y de ruidos que generará la actuación y los límites que, en todo caso, no podrán superar. También se expone que las obras se llevarán a cabo fuera de la temporada estival para evitar molestias a los usuarios de la playa al estar cercana a la zona portuaria. Debido a la naturaleza de proyecto -del que no se esperan efectos significativos- no se considera necesaria la elaboración de un estudio que, a posteriori, evalúe el impacto ambiental de las obras.

De esta manera, la Administración regional da el primer paso para acometer el plan de actuaciones en el puerto de Luanco. Dicho proceso precisará todavía de la apertura de la fase de licitación que, inicialmente, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones. Esta inversión incluye el dragado mediante el empleo de voladuras debido a la naturaleza rocosa del fondo de la dársena. Con los materiales extraídos se procederá con el relleno de una superficie de 100 metros cuadrados en las inmediaciones de la lonja. En cuanto al muelle de descarga de pescado, las actuaciones consistirán en la construcción de un muro de hormigón. El proyecto se rematará con otros elementos como escalas auxiliares, bolardos para el amarre de las embarcaciones, entre otros.