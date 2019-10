Condenan a cuatro meses de cárcel al agresor de un guardia civil en Los Campos El condenado, llegando al juzgado. / MARIETA El juez le considera autor de los delitos de atentado y agresión, pero aprecia las atenuantes de reparación del daño y drogadicción R. ARIAS / AGENCIAS AVILÉS. Sábado, 19 octubre 2019, 01:31

El problemático joven de Cancienes que en abril del año pasado agredió a un guardia civil en Los Campos cuando trataba de identificarle ha sido condenado a cuatro meses de cárcel y sesenta días de trabajo en beneficio de la comunidad. El juzgado de lo Penal 2 de Avilés le considera culpable de los delitos de atentado y lesiones, aunque ha apreciado las atenuantes de reparación del daño y drogadicción, solicitadas por su abogado defensor, Iván Cortina, al haber cometido la agresión, el 24 de abril de 2018, bajo la influencia de su adicción a la cocaína, heroína, benzodiacepinas, derivados del cannabis y alcohol.

El acusado se encontraba ese día en Cancienes junto a un amigo esperando en una parada al autobús que cubría la línea Oviedo-Avilés cuando fue reconocido por el comandante de la Guardia Civil del puesto de Cancienes que estaba fuera de servicio. En ese momento el joven tenía varias requisitorias pendientes por distintos robos y también por receptación.

El guardia civil decidió seguir el autobús con la intención de proceder a la detención del joven, según consta en la sentencia, y cuando el autocar detuvo su marcha en la parada de Los Campos, accedió a su interior, exhibió su carné profesional y se identificó de palabra como agente.

Seguidamente se dirigió hacia la parte trasera del autobús, donde se encontraba el joven, Jorge B. B. y este se levantó, se agarró a las barras del autobús y «braceando» comenzó a «lanzar patadas al agente», añade el juez.

El conductor del autobús intentó separar al acusado del agente, cogiéndolo por la cintura, pero no consiguió que depusiera su actitud, continuando éste la agresión. El joven arrastró a continuación al agente por las escaleras del autobús y, una vez en el exterior, aprovechando que éste se encontraba tendido en el suelo, entre el bordillo y la acera, le propinó una patada en la cabeza.

El juez ha absuelto al acusado del delito leve de lesiones que le imputaba el conductor del autobús, que ejercitaba la acusación particular, al estimar que no quedó acreditado que también fuera agredido por el acusado al intentar separarle del agente. El amigo del condenado, que había sido imputado como presunto cómplice, ha sido absuelto al no estar tampoco probada su participación en los hechos.

Jorge B. B. tendrá que indemnizar con 1.963 euros al comandante de la Guardia Civil de Cancienes, que también ejercitó la acusación particular en la causa, por los días de incapacidad y las secuelas.

La sentencia, dictada el pasado día 11, no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Oviedo.