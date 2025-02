«La Confederación comprobó el estado del depósito de agua»

A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 7 de noviembre 2019, 00:19 | Actualizado 08:01h. Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y Aqualia comprobaron el estado del depósito municipal y del resto de la red de abastecimiento antes de la recepción de las obras. El portavoz del Partido Popular de Villaviciosa, Andrés Buznego, quiso aclarar los pasos seguidos por el Ayuntamiento en 2011, cuando él era concejal de Obras, para la recepción de dicho proyecto. Las declaraciones llegan después de que el alcalde, Alejandro Vega, criticase que no se habían tomado las medidas oportunas. «La Confederación encargó un estudio de pruebas de estanqueidad y pérdidas de carga a la empresa de ingeniería y control Seinco. Aún así, el ingeniero municipal solicitó otro informe a Aqualia», puntualizó.

El popular reconoce que el Ayuntamiento no realizó una prueba de estanqueidad, puesto que no disponía de medios suficientes y en los cuatro depósitos falta electricidad, cuya instalación debía correr a cargo de las arcas municipales una vez recepcionadas las obras. Aún así, añade Buznego, «después de ser recibidas, el depósito municipal se llenó en el verano de 2014 y no presentaba ninguna deficiencia; y hasta este verano de 2019 no apareció ninguna fuga de agua. Es normal que después de tantos años presente alguna pérdida. Suelen sellarse cuando se hace la limpieza del depósito».

Buznego se pregunta cómo, si la fuga es tan grave como dice el alcalde, la empresa concesionaria del servicio ha decidido hacerse cargo de la misma y no que lo haga el propio Ayuntamiento o quien realizó la obra, en este caso la Confederación.

«El alcalde manifestó en dos ocasiones que el depósito municipal de agua tiene una fuga debido a la mala gestión del anterior gobierno local, pero no está contando toda la verdad y oculta información. El 3 de octubre solicitamos acceder a la documentación y un mes después todavía no hemos podido porque sabe que no es cierto», criticó.