El Consejo Consultivo dirá si la concesión de la parcela del geriátrico de Luanco es legal Vista de la parcela municipal que ocupa el centro geriátrico en Luanco. / P. G.-P. El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, insiste en la necesidad de regularizar el convenio antes de autorizar una ampliación PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Martes, 14 mayo 2019, 00:43

El Consejo Consultivo será quien tenga la última palabra sobre si es legal la concesión municipal de la parcela que ocupa el centro geriátrico de Luanco. Esta es la postura del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, quien reiteró la necesidad de «regularizar» el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la propiedad del centro. El acuerdo consistió en la cesión de la parcela municipal que ocupa el equipamiento por un periodo inicial de 30 años, ampliado con posterioridad a 50.

Pero la causa que motivó la revisión del acuerdo fue la solicitud presentada por la empresa que gestiona el geriátrico de acometer una ampliación de las instalaciones, con una inversión de un millón de euros. «Fue entonces cuando desde la Sindicatura de Cuentas en 2017 se informa al Ayuntamiento de que se habían apreciado algunas irregularidades en la tramitación del convenio. A partir de ahí, lo que se está haciendo no es otra cosa que intentar que no se cometan más errores y el acuerdo entre las partes sea el correcto. Es decir, que el Ayuntamiento no asuma posibles riesgos legales cuyas consecuencias pueden ser de gravedad para las arcas municipales», señaló Suárez.

Dichas consecuencias se traducen en que, de tratarse de un acto que no es legal, el empresario del geriátrico podría ir a una reclamación económica a razón de los años que duró la concesión. Y también en que el Consistorio debería asumir la gestión del centro geriátrico.

En el intento de poner en orden este asunto, el equipo de gobierno socialista solicitó asesoramiento a un catedrático de la Universidad de Oviedo. «Su informe ya fue puesto en conocimiento de los grupos políticos de la oposición a los que les solicitamos la mayor discreción porque estamos tratando un asunto que es de mucha importancia para los intereses municipales», afirmó el alcalde.

Las irregularidades

El informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias apreció dos irregularidades en el procedimiento empleado para llevar a cabo la concesión de la parcela. La primera es que el espacio que ocupa es superior al recogido en el acuerdo y, la segunda, que el plazo de ampliación de la misma de 30 a 50 años tampoco se hizo de manera legal. Es preciso aclarar que el mencionado informe de la Sindicatura de Cuentas no es vinculante, pero si lo será lo que se dictamine por parte del Consejo Consultivo y, por tanto, tendrá sus consecuencias. «Personalmente creo que la amplificación del centro geriátrico es bueno y esa decisión la deberá adoptar la nueva Corporación. Y si por el contrario se debe revisar y tramitarlo correctamente es lo que se debería hacer. Pero insisto, esto no es que el alcalde pida nada fue la Sindicatura de Cuentas quien lo informó», concluyó Jorge Suárez.

El centro geriátrico de Luanco dispone de un total de 92 plazas, de las cuales 67 son concertadas con el organismo autonómico de los Establecimientos Residenciales de Ancianos del Principado de Asturias (ERA) y entró en servicio en 2005.