La continuidad del festival Longboard queda en el aire por las trabas técnicas Esta edición, recién finalizada, pendió de un hilo por algunos informes municipales, que no se revisaron hasta los días previos a su celebración SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 31 julio 2019, 00:12

El Salinas Longboard Festival pende de un hilo. El de la paciencia de sus organizadores, que ven como las trabas técnicas minan un evento multitudinario y rodeado de éxito. El festival que aúna deporte y ocio conlleva una serie de trámites burocráticos que estuvieron a punto de llevarles a la cancelación de esta edición, que acaba de terminar.

De hecho, hasta el mismo jueves había informes técnicos que ponían en duda el desarrollo de algunas de las actividades. Los organizadores, con Pepe Hevia como cabeza visible, habían presentado la documentación al Ayuntamiento meses antes, pero la oficina técnica municipal no dio respuesta hasta a última hora a algunos de ellos. Esto hizo que la suspensión estuviera en mente de muchos aunque con el evento ya montado se hacía complicada. «Nos jugamos mucho y no podemos estar angustiados y ya cansados antes de empezar la edición», lamentaba Pepe Hevia.

«Hasta ayer mismo habíamos decidido que no repetíamos. Pero el apoyo recibido ha sido tan increíble, que nos sentimos abrumados. Mientras nos queráis, aquí estaremos. En esta pequeña ciudad del surf», destacó Pepe Hevia, uno de los promotores del festival, que añadía que «voy a pararme a pensar en frío. Parí esta criatura y no la quiero matar, pero no se hará en estas condiciones, otra vez igual no».

Los promotores reclaman menos «palos en las ruedas si quieren que repitamos» Los requisitos técnicos varían cada año aunque la mayoría de las actividades repiten

A su vez reclamaba menos trabas técnicas a la hora de la organización del evento, que cada año congrega a miles de personas, muchas llegadas de fuera de España. «Si se nos quiere tienen que involucrarse en la organización. Nosotros queremos ir de la mano, no contra nadie, para eso me voy», destacó Hevia.

Desde el grupo organizador insisten en que «entendemos que se prime la seguridad, para nosotros también es lo primero, pero no puede ser que lo que una edición valga, para la siguiente no, y todo sin cambiar la normativa. Tienen que poner menos palos en las ruedas si quieren que repitamos», decía Hevia. Y es que los requisitos técnicos municipales han variado a medida que el Longboard cumplía años. Ahora tiene dieciocho.

Este año se optó por repetir la fórmula de realizar los conciertos de madrugada en una finca tras el Instituto de Salinas, alejada de las viviendas, igual que se hiciera hace dos ediciones. Sin embargo, este año estuvo apunto de quedar anulada al no contar con el visto bueno de los técnicos, que sí se lo habían dado dos años antes. «Primero se nos bajó el aforo y, cuando estaba todo montado, a tres días nos denegaban su realización. Eso no puede ser. Si te avisan con tiempo puedes manejarlo pero con este poco margen no puedes maniobrar», comenta Hevia.

Se tomarán unos meses para coger aire, «el año que viene esperamos tener más margen para subsanar las cosas. Solo pedimos que si lo de este año es blanco, el año que viene no sea negro. Si algo hemos demostrado con el festival es que aprendemos de los errores, siempre intentamos mejorar», señaló Hevia, que insistió en que «no se puede dejar morir el Longboard con lo que costó ponerlo en marcha. Reconocemos nuestras limitaciones porque somos una organización pequeña y eso que tengo un equipo buenísimo, que tiran del carro casi de manera mecánica».