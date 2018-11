La convocatoria de ayudas a la producción del Valey premia a siete proyectos

Un total de siete proyectos expositivos se mostrarán a lo largo del próximo año en el Valey en el marco de las ayudas a la producción que promueve el centro cultural castrillonense. Son 'El color de la luz', de Elisa Bermejo, 'Isla', de Teresa Robles, 'Torn, Rip' and crash or become trash', de Javier Rodríguez y 'Fascinación por lo cotidiano', de José Antonio Fontán Álvarez, en la Sala 2 y tres en la Sala 1: 'Tres Artistas del Sur en Piedras Blancas', de José Larrondo, Juan Sebastián González y Jesús Algovi, 'Proyecto Animal', de Ana González García y 'Espacios para lo íntimo', de Elena Menéndez.

El jurado estaba formado por Laura Isabel López, Cristina Acuña Cuervo, ambas licenciadas en Bellas Artes y docentes, el artista plástico Fernando Fueyo y Enrique Tirador, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón, quien anunció que a día de hoy el Valey contabiliza 19.560 visitas, «fruto de la gran variedad de actividades que se están realizando».