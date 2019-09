La Cooperativa Agropecuaria de Corvera ve peligrar el proyecto de ampliación Integrantes de la Cooperativa Agropecuaria de Corvera junto al alcalde, Iván Fernández. / MARIETA Los condicionantes de la licencia hacen subir la inversión en casi un millón de euros, que la empresa cree «casi inasumible» en estos momentos SHEYLA GONZÁLEZ SOLÍS. Jueves, 26 septiembre 2019, 01:15

La Cooperativa Agropecuaria de Corvera logró el pasado mes de mayo la licencia para el proyecto de ampliación de sus instalaciones, pero la iniciativa pende ahora de un hilo por los problemas de financiación. La entidad, presidida por Ignacio Fernández, cifra el aumento de los costes de ejecución en casi un millón de euros, lo que duplicaría el presupuesto inicial algo que creen «casi inasumible» en estos momentos.

Los socios de la cooperativa se mostraron ilusionados en mayo cuando recibieron la licencia y el Ayuntamiento les cedió su zona de aprovechamiento para ayudarles a ejecutar el proyecto, pero tras analizar los costes «nos lo estamos replanteando todo. Ahora tenemos que dar pasos cortos porque no sabemos si es el mejor momento para llevar a cabo este proyecto tan grande», explicaba ayer Ignacio Fernández, su presidente.

Esto se debe a que, durante todo el proceso burocrático ya tuvieron que desembolsar una importante cantidad de dinero en los diferentes proyectos que se les fueron requiriendo desde las distintas instancias. Un desembolso que ellos mismos cifraron entonces en unos 100.000 euros. A esto se suma que la ampliación de las instalaciones para crear un supermercado y nueva zona de oficinas costaría algo más de un millón de euros. «Los condicionantes de la licencia de obras nos incrementan los gastos porque nos añaden obras a las que nosotros pensamos inicialmente. Estas nos costarán casi otro millón y eso no lo teníamos previsto», comentó Fernández.

La decisión no está tomada por ello la Cooperativa ha pedido a varias empresas un presupuesto para la ejecución de los trabajos, por los que llevan esperando algo más de doce años «Una vez que los tengamos todos los analizaremos detalladamente a ver qué nos ofrecen y cuánto nos costaría», señaló el presidente. Aunque sean motivos económicos los que estén dilatando el proceso, la entidad corverana recalca que «nuestra situación económica es buena y la actividad se mantiene. En ese sentido no hay problema pero claro si hacemos ahora mismo una inversión de este calibre podríamos resentirnos y eso no lo queremos», matizó Ignacio Fernández.