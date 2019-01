La coordinadora de IU propone a la alcaldesa como cabeza de lista en las municipales

Salvo improbable sorpresa, Yasmina Triguero, actual alcaldesa, repetirá como cabeza de lista de Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales. Es la candidata que acordó ayer la coordinadora local después de que el plazo de presentación de candidaturas de cara a unas primarias quedase desierto. En todo caso, la decisión que tendrá que ser ratificada el lunes por la asamblea.

«Si no me presenté a las primarias fue para dejar vía libre a cualquiera que quisiese dar el paso. Pero no voy a dejar tirada a la organización», reiteró ayer Triguero, dando a entender, aunque sin decirlo expresamente, que aceptará encabezar la lista.

Su carrera política siempre ha estado ligada a Castrillón. Fue concejala en los dos últimos gobiernos de Ángela Vallina, de Mujer entre 2007 y 2011, y de Hacienda entre 2011 y 2014, año en el que accedió a la alcaldía tras la renuncia de su antecesora al ser elegida eurodiputada.

Ya con Triguero como candidata, Izquierda Unida conseguía en 2015 su tercera victoria electoral consecutiva. Cosechó el 30,73% de los sufragios, ocho concejales, frente al 26,2% del Partido Popular, segunda fuerza política con seis. Desde entonces gobierna en minoría.