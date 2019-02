«Corvera acabará esta legislatura dentro del Área Metropolitana» Iván Fernández, alcalde de Corvera, ayer en Las Vegas. / MARIETA Iván Fernández Alcalde de Corvera«Hay partidos que como no tienen nada que ofrecer y solo aportan. Frente a eso Barbón y Sánchez ponen en primera línea de acción política a la ciudadanía» SHEYLA GONZÁLEZ Domingo, 17 febrero 2019, 01:52

Iván Fernández ha presentado esta semana su candidatura a la reelección como alcalde de Corvera. Una decisión que deberá refrendar la asamblea local del PSOE el 28 de febrero. El socialista hace balance de este mandato y fija objetivos ante la posibilidad de volver a liderar el Ayuntamiento.

-La asamblea debe ratificarle, ¿confía en que lo hará?

-Soy muy disciplinado y quiero cumplir con los plazos y tiempos del partido. Lo oportuno era anunciar mi decisión en una reunión del partido y luego tengo que respetar a que la asamblea se realice. Eso sí, con el animo de intentar conseguir el máximo apoyo de mis compañeros

-¿La lista contará con nuevas caras?

- Hace cuatro años se estrenaron seis concejales, luego entraron otras dos personas que tampoco habían estado nunca en el Ayuntamiento. En la lista que estamos preparando, que está aún sin cerrar, habrá un poco de todo. Caras nuevas, juventud y veteranía, hombres y mujeres de todas las partes del territorio con los que la ciudadanía se sienta identificada

-Nada más publicar el anuncio en redes recibió un aluvión de felicitaciones. ¿Se siente respaldado por la ciudadanía?

-Con la que está cayendo en estos momentos, que los políticos somos muy criticados, yo noto el respeto y el cariño de la gente. Eso es algo que me ha ayudado a tomar la decisión, devolver ese afecto que percibo de la ciudadanía en forma de lo que sé hacer, de trabajar y de comprometerme con Corvera 24 horas día los 365 días del año.

-¿Los proyectos realizados hasta ahora serán su mejor aval de cara a las elecciones?

-No quiero que me voten por lo que hice si no por el proyecto de futuro que quiero desarrollar si se me elige otra vez como alcalde. Lo que hemos realizado estos años es un aval para que los ciudadanos vean que cumplimos con lo que decimos, para que vean que les ofrecemos confianza. Corvera tiene mucho futuro y mi intención es desarrollarlo como alcalde.

-La duda de si iría en las listas de la FSA para el Principado siempre estuvo ahí.

-No es una cuestión que decidiera yo. Los integrantes de la listas los proponen los compañeros de las diferentes agrupaciones. Yo de política-ficción no hablo. Mi compromiso con Corvera ha sido y es claro. La rumorología no puedo entrar a rebatirla. No he hecho ni dicho nada para que la gente no crea que no estoy aquí con todos los sentidos.

-¿Cómo definiría el panorama político y el auge reciente de Vox?

-Observo que hay partidos que como no tienen nada que ofrecer y lo único que aportan es crispación. Ante eso veo que mi partido, con Barbón en Asturias y Sánchez en España, se separan de esa crispación y de las guerras partidistas y ponen a la ciudadanía en primer termino de la acción política. Los ciudadanos tenemos que elegir entre los que no ofrecen nada y los que ofrecemos un proyecto de futuro.

-¿Ya tiene en mente proyectos a desarrollar en un posible nuevo mandato?

-Una vez que tengamos la lista nos meteremos de lleno en el programa. Para ello escucharemos de primera mano las necesidades que tienen los ciudadanos. La época de las grandes infraestructuras y equipamientos la estamos dejando cerrada en esta legislatura, aunque de cara al programa tendremos novedades que sean capaces de mirar al futuro con ilusión.

-¿Teme que las elecciones generales vuelvan a paralizar la eliminación de los ruidos de Trasona?

-Es cierto que ahora el gobierno de Pedro Sánchez me ha recibido en el ministerio para iniciar los tramites que pondrán fin de manera definitiva los ruidos. Desde la Secretaría General de Infraestructuras están preparando el estudio del coste de poner las barreras antisonido. Con la convocatoria de elecciones, la solución será más compleja, pero no dejaremos de pelear por ello.

-Ha sido muy crítico con el techo de gasto y no poder hacer uso libre del remanente del Ayuntamiento.

- Es tan malo que se gaste por encima de las posibilidades como que no se deje gastar el dinero que se tiene. Eso es injusto. Es algo que inventó el PP para cuadrar las cuentas del Estado con el dinero de los ayuntamientos. Quiero que nos dejen invertir en los recursos de los que disponemos porque nos quedan muchos retos que afrontar.

-Le gusta comunicarse con la ciudadanía pero, ¿cómo lleva las críticas leplantean los vecinos?

-A mí me encanta hablar con la gente, y las redes sociales son una herramienta más que me permite estar en contacto con toda la ciudadanía, porque no podemos estar en todos los sitios a la vez. Las críticas, siempre que se hagan con respeto, son un acicate para seguir mejorando. Quien me conoce sabe que busco la excelencia en la gestión. Me he encontrado con situaciones desagradables, he escuchado y leído barbaridades, pero ante eso lo mejor es no hacer aprecio.

-Quintanas de Chacón es una asignatura pendiente, ¿espera que el juicio aporte luz a esa zona de Las Vegas?

-Esto espero. Siempre he sido respetuoso con los tiempos judiciales, pero espero que el juicio se resuelva lo más pronto posible para desbloquear el desarrollo de esa zona, a partir de ahí creo que los políticos, cuanto menos hablemos de procesos judiciales, mejor para garantizar su independencia

-¿Qué proyecto tienen para las calles Arlós y Sebastián Miranda?

-Es una zona de desarrollo. Nos hemos reunido con los propietarios para presentarles el estudio de diagnóstico de la zona y actuar con las viviendas en peor estado. El desarrollo de esa zona depende de lo que quieran los propietarios para el desarrollo de su suelo.

-¿Cómo atajar la pérdida de población a la que se enfrenta Corvera?

-Apostamos por la gente joven dándoles voz con los Corresponsales Juveniles, la Casa de la Juventud o las becas de estudios. Queremos que sea un concejo para vivir y trabajar, y lo primero que queremos lograr es que nuestra gente se quede, empezando por los jóvenes.

-¿Y el turismo?

-Analizando las fortalezas del concejo vimos que eran dos: los recursos naturales y el deporte. Por eso apostamos por la Senda del Agua y ahora haremos la variante del Escañorio. Está el pantano, que es un gran elemento de atracción en cuanto a las prácticas del deporte. Aparte conseguimos una nueva fiesta de Interés Turístico Regional, la hoguera. Y la salida de la Vuelta que se vio desde más de 190 países.

Área Metropolitana

-El Área Metropolitana está en debate, ¿a Corvera le interesa estar dentro?

-No es que no interese, es que vamos a estar en un corto plazo de tiempo. El trabajo del gobierno autonómico en este sentido es digno de destacar porque se ha desbloqueado un proyecto importante. Corvera acabara la legislatura dentro del Área Metropolitana de Asturias porque es un proceso natural. Es inevitable estar porque estamos en el centro del centro.

-¿Tiene futuro ese área viendo las críticas que está recibiendo?

-Lo tiene y estamos obligados a que lo tenga porque es vital para Asturias. Quien la critica es por intereses partidistas o por ignorancia y desconocimiento.

-¿Tiene miedo a una posible pérdida de competencias?

-Los municipios tenemos que compartir esfuerzos para encontrar soluciones a problemas comunes. Lo mas inteligente es que las soluciones se busquen de manera compartida. Los alcaldes y alcaldesas tendremos que demostrar altura de miras en el sentido de saber sumar esfuerzos entre todos y dejarnos de luchas localistas.