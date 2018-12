Corvera bautiza catorce espacios Iván Fernández, en el centro, junto a los portavoces de los grupos que propusieron el listado, Rogelio Crespo (Somos), Teresa Domínguez (Foro), Cinta Mántaras (PP) y Jorge Suárez (PSOE). / LVA PSOE, Somos, PP y Foro acuerdan la nomenclatura de las calles, viales, paseos y centros culturales o deportivos que carecían de ella Personas del deporte, la cultura y el activismo social local darán nombre a los lugares SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:19

Catorce calles y espacios públicos de Corvera que hasta ahora carecían de nombre pasarán a tenerlo gracias a la propuesta conjunta de PSOE, Somos, PP y Foro en la que acuerdan que tomen el de personalidades relevantes del propio concejo. Se trata de activistas vecinales, deportistas y personas del mundo de la cultura que han destacado por su trayectoria vital y laboral y a las que el Ayuntamiento quiere rendir un homenaje a la vez que reconocer sus logros públicamente.

Todos los grupos municipales han estado trabajando en el listado a lo largo de los últimos dos meses. «Queríamos la máxima unanimidad y que eso no fuera una decisión unida a la política, si no un homenaje conjunto a nuestros convecinos», explicaba ayer el alcalde, Iván Fernández. Una postura que avalaron el resto de grupos firmantes, que hicieron sus aportaciones al listado final, igual que las asociaciones locales.

Finalmente tanto USPC como Izquierda Unida decidieron no seguir adelante y no sumarse a la moción conjunta presentada al Pleno. En el caso de IU se abstuvieron al no estar de acuerdo con la calle al exalcalde Alberto León pues «no nos parece bien que se reconozca al último alcalde franquista». A esta reivindicación se sumó ayer, con un comunicado, la Federación Asturiana Memoria y República.

«Corvera cuenta con grandes agentes sociales que enriquecen al municipio en los diferentes ámbitos donde desarrollan o desarrollaron su actividad», resalta el texto de la propuesta aprobada, que destaca los éxitos de las personas elegidas, «ya sea en la vida deportiva, llevando el nombre del concejo a lo más alto en sus carreras, o fomentando el deporte a nuestros jóvenes de forma incansable. También en la vida social debemos reconocer a quien ha peleado por mejorar barrios y pueblos durante muchos años. Al igual que a todos aquellos que trabajaron por generar una memoria colectiva de la historia del concejo».

Alfonso Rodil, José Ramón Pérez, Alberto León, Silas García, Alfredo García, Alfredo Domínguez, José Ramón Rodríguez, Las Olimpiadas, Marta Elena Díaz, Antonio Vázquez 'El Ruso', Esperanza Rodríguez y el 8 de marzo darán nombre a polideportivos, centro sociales, viales y paseos hasta ahora sin nombrar. A ellos se suman los porteros Ángel Manuel Álvarez 'Camuel' y Juan Carlos Pérez, cuyo nombre figurará en las porterías de La Marzaniella. Por otro lado, en Las Vegas se hará un paseo con el nombre de todos los deportistas olímpicos locales, dejando hueco para los que estén por llegar.