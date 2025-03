«Corvera tiene un gran remanente que no podemos utilizar. Es desesperante»

SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Lunes, 25 de noviembre 2019, 01:23 | Actualizado 08:24h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Corvera ha sido el primero de la comarca en aprobar sus presupuestos para 2020. La concejala de Hacienda, Ana Fe Amo, repasa los principales capítulos y proyectos previstos para ejecutar el próximo año.

-Acaban de aprobar los presupuestos, de los primeros de Asturias, ¿por qué la premura?

-Queremos que los presupuestos puedan entrar en vigor el primer día de 2020, para eso además de aprobarlos en el Pleno, es necesario un periodo de exposición pública, de ahí que los probemos en noviembre para que dé tiempo a cumplir todos los plazos. Es un ejemplo de trabajo serio y riguroso, no todos los ayuntamientos lo consiguen independientemente de que se gobierne o no con mayoría.

-Presentaron sus líneas generales en asambleas, pero la oposición pide presupuestos participativos, ¿barajan ponerlos en marcha en 2020?

-Los presupuestos sí han sido participativos. Se han consensuado con los vecinos de Corvera mediante asambleas abiertas ciudadanas en todos los barrios y parroquias del municipio. Desde el gobierno estamos abiertos a recibir aportaciones de otros grupos durante todo el año, pero en esta ocasión solo hemos recibido propuestas por parte del grupo municipal de Somos a principios del mes de noviembre y algunas de ellas ya estaban incluidas en el presupuesto porque formaban parte del programa de gobierno. Esa es nuestra prioridad, cumplir la palabra que dimos cuando nos presentamos a las elecciones.

-Casi la mitad del dinero se lo lleva el capítulo de personal, ¿qué mejoras han incluido en este área?

-Hay que destacar que es el primer presupuesto en el que se superan los seis millones de euros en personal, que suponen el 41% del presupuesto. Se trata de ofrecer servicios públicos de calidad por lo que se aplicará la subida salarial máxima que permite la ley. Habrá nuevas contrataciones y se pondrá en marcha el retén del servicio de obras.

-¿Qué supone para el Ayuntamiento mantener el sello de excelencia en inversión social?

-Que servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia no tengan lista de espera, o seguir incrementando las becas en todas las etapas educativas. Para poder mantener el distintivo de excelencia en inversión social, en el presupuesto se han reservado 1.943.830 euros, nunca antes se habían destinado tantos recursos para estas políticas.

-¿Qué novedades habrá dentro de las políticas sociales?

-Respecto a este punto, cabe destacar que se incrementa un 10% la cantidad destinada a becas que abarca todas las etapas educativas del alumnado de Corvera. Otro apartado novedoso es la ampliación del servicio de comedor en los colegios de Cancienes y Los Campos en los meses de junio y septiembre y la reducción de cuotas de hasta el 35% para aquellas familias con más de un hijo haciendo uso del comedor. El principal objetivo es facilitar la conciliación y ayuda a la natalidad para las familias que residen en el concejo.

-Las inversiones son el otro gran eje de las cuentas, ¿necesitarán del remanente para completar el dinero asignado?

-Desgraciadamente, no podemos usar el remanente para las inversiones, ya que eso supondría incumplir la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria. Este remanente, con la ley actual, sólo podría ser utilizado para disminuir deuda y Corvera no tiene deuda, esa ley es injusta, es una aberración, es necesario cambiarla para que los ayuntamientos puedan disponer de sus recursos para resolver los problemas de los vecinos. Corvera tiene un gran remanente de más de 4 millones de euros que no podemos utilizar. Es desesperante.

-Este año no hay proyectos 'grandes' como en el ejercicio anterior, ¿a qué se destinará la mayor parte de las partidas de inversiones?

-Para nosotros todas las actuaciones son importantes, cabe destacar que en el capítulo de inversiones hay propuestas para todas las parroquias, tanto urbanas como rurales. Una de las principales inversiones se realizará en servicios que son básicos para la ciudadanía como son el saneamiento o abastecimiento para garantizar el correcto suministro de uno de los bienes más preciados como es el agua. Otras inversiones características y novedosas de este presupuesto son la puesta en marcha del espacio 'Corvera CREA', pionero en un centro comercial en España. Este presupuesto refleja una garantía de los servicios públicos de calidad, su excelencia social y una apuesta por el deporte, la cultura y el empleo en el municipio.

-Corvera ha contado con el apoyo de otras administraciones los últimos años, ¿cuánto dinero estiman que les llegará en 2020 para seguir desarrollando proyectos?

-Tendremos la subvención recibida de Cogersa cuya cuantía conocemos y será de 54.000 euros, la subvención de los Fondos Leader, el Fondo de Cooperación con más de 100.000 euros, el plan concertado de servicios sociales con más de 400.000 euros, sin olvidarnos del centro de salud que se seguirá construyendo.

-El año pasado se superó el techo de gasto obligando a hacer un plan económico, ¿cómo se cerrará este ejercicio?

-En este ejercicio se superará el techo de gasto pero debido a que ingresamos el dinero del aval de Los Balagares que es una situación estructural y no coyuntural. Habrá que esperar al primer trimestre del año que viene para saber el cierre definitivo de este año.

-Por último, una de las quejas más comunes son los elevados impuestos, ¿cree que Corvera se podría permitir bajarlos?

-Nosotros defendemos un sistema fiscal progresivo, que pague más quién más tiene y afirmamos que los impuestos son una de las mejores herramientas para apostar y mantener los servicios públicos de calidad en beneficio de todos los vecinos. Esta es la manera de no privatizar los servicios que ahora son municipales y que destacan por su eficacia y calidad como por ejemplo el agua, que apostaremos porque sea un servicio público siempre.