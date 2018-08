Corvera tendrá su Holi Party con la Folixa de los Colores el día 6 Suárez, ayer con el cartel. / LVA Se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde en la plaza del parque de Europa y concluirá con una fiesta de espuma S. G. AVILÉS. Martes, 28 agosto 2018, 00:16

La próxima semana, Corvera entrará de lleno en la celebración de las fiestas del concejo, en cuya programación el Ayuntamiento ha tenido especialmente presente al público infantil y familiar. A las clásicas citas de la Marcha Cicloturista, la Comida en la Calle, la Gran Noche de Fuegos y las verbenas con orquestas de primer nivel, los hinchables gratuitos de Pequelandia volverán a la plaza del parque Europa del martes 4 de septiembre al jueves día 6, y se despedirán con la I Folixa de los colores, presentada ayer por el concejal de Cultura y Juventud, Jorge Suárez.

La Folixa de los colores tendrá lugar el jueves 6 de septiembre a partir de las ocho y media de la tarde en la plaza del parque Europa y se prolongará hasta las diez de la noche, y consistirá en una Holi Party a la que proseguirá una fiesta de la espuma. «Una vez finalice Pequelandia, lo celebraremos con esta fiesta, en la que el Ayuntamiento ha contratado un espectáculo audioviosual con música de dj y en la que se repartirán gratuitamente trescientas bolsas de polvos de colores entre los asistentes, que se entregarán de manera ordenada y por riguroso orden de llegada. Además, y ya desde las ocho, se pondrán a la venta más bolsas a precio de coste, -1 euro por bolsa-, para todos aquellos que las quieran adquirir», explicó el concejal.

El acceso al área de la fiesta será totalmente gratuito y abierto al público de todas las edades, disponiéndose no obstante un operativo de seguridad, que incluirá la presencia de una ambulancia. La holi dará paso a la entrada en funcionamiento de cañones de espuma en la misma plaza, al ritmo de la música de dj. «La fiesta está programada en ese espacio al aire libre y por las propias características de la misma, si el tiempo no acompañase y lloviese ese día, anunciaríamos un cambio de fecha, pero no está previsto cambiarla de ubicación», añadió Jorge Suárez.