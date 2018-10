La corverana Vanessa Suárez logra el segundo puesto en la Desert Run Salida de una de las etapas de la Desert Run. / JORDI ANGUERA La atleta hace historia en la prueba, que se dividió en tres etapas con un total de 62 kilómetros que cubrir por el Sáhara S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Martes, 16 octubre 2018, 00:28

La corverana Vanessa Suárez Fente hizo historia este fin de semana en la carrera Desert Run, que discurre por el Sáhara. La atleta llegaba segunda a meta en la categoría absoluta. Un hito a recordar ya que es la primera vez en la historia de esta prueba, que tiene diez años, que dos mujeres obtienen el primer y segundo puesto de la general. Junto a Suárez Fente se subió al primer cajón del podium Davinia Albinyana.

La carrera se dividió en tres etapas con un total de 62 kilómetros por cubrir en pleno desierto. «Era la primera vez que hacía una prueba por etapas y estoy muy contenta con el resultado», comentaba ayer la atleta, que hoy regresará a Asturias. La joven, que lleva desde pequeña en el mundo del atletismo, destacó que lo más duro fue el terreno. «Era muy inestable, y tan pronto corrías sobre suelo duro con piedra como por las dunas. De hecho, el primer día fue el más complicado para mí porque gran parte del recorrido era por las dunas».

La experiencia deportiva se quedará grabada para siempre en su mente y ya piensa en poder repetirla algún día. «Ha sido una experiencia genial, igual no el año que viene pero sí que volveré a correrla», decía antes de emprender su viaje de regreso a España. Su siguiente reto será correr la Behovia, que se disputará el 11 de noviembre. Esta otra carrera se correrá por asfalto. «En este tipo de terreno puedes ir a un ritmo constante, algo que no me sucedió en la Desert Run, donde era imposible por los cambios constantes», comentó Suárez Fente.