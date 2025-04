Los cosecheros venden 300.000 kilos de manzana de denominación como común

ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Martes, 17 de diciembre 2019, 00:45 | Actualizado 01:49h. Comenta Compartir

La cosecha de manzana ha finalizado en la región «con calma y sin ningún incidente». Atrás parecen haber quedado las concentraciones que varios cosecheros protagonizaron en 2017 ante el Ayuntamiento de Villaviciosa para exigir una salida a sus frutos y que dieron lugar a la Asociación en Defensa de los Cosecheros de Asturias. «Los ánimos están más calmados», reconoce su presidente, Juan Luis Poladura. Una situación, apunta, a la que se ha llegado gracias al trabajo que han realizando desde la entidad negociando con diferentes lagares. «Tenemos que agradecérselo especialmente a Sidra Trabanco, que este año nos recogió más de dos millones de kilos de manzana», explica el maliayés.

Estos acuerdos no han impedido, en cambio, que parte de la manzana de denominación de origen haya tenido que ser finalmente vendida como común por no encontrar lagares que la quisieran. Poladura calcula que entre sus socios habrían quedado sin colocar casi 300.000 kilos. «La Denominación de Origen no funciona y no lo hará hasta que toda la manzana producida en Asturias sea comprada por los lagares», asegura. Aún así, reconoce que, en esta ocasión, «el 80% de la manzana utilizada fue asturiana, casi no se trajo de fuera».

El precio es otra de las problemáticas a las que deben hacer frente cosecheros y lagareros. Este año el precio medio de la manzana ha sido de 27 céntimos, 33 en el caso de la denominación de origen. Una cifra que Poladura considera «insuficiente». El presidente de los cosecheros apuesta por fijar un precio mínimo que beneficie a todas las partes. «Estamos trabajando en ello. A nosotros nos interesa que la sidra se venda porque si no es así también nos perjudica», explica. Para él, los peor parados por esta situación son los productores de sidra. «Ellos tienen que pagarnos a nosotros la manzana, comprar las botellas, las etiquetas... Acaban teniendo muchos más gastos, pero al del bar, si no le gusta una sidra la devuelve», añade.

Poladura es consciente de que, a pesar de la mejoría en el sector, «aún queda mucho trabajo por hacer». «Seguimos trabajando para mejorar todo esto. Debemos juntarnos y sacarlo adelante entre todos. No queda otra».

Sin pagar autónomos

Juan Luis Poladura se hizo viral a principios de verano por un vídeo en el que salía arrancando todos sus manzanos. Su enfado se debió a una reclamación de 859 euros de la Seguridad Social. Cifra que le piden después de darle de alta de oficio en el régimen de autónomos por las pasadas campañas de la recogida de manzana. El maliayés había reclamado, pero el ente estatal no le da la razón al considerar que «no ha presentado prueba que desvirtúe los hechos constatados por la inspección debe desestimarse la última alegación del recurso interpuesto». Aún así, asegura, «seguiré reclamando. No he pagado y no lo pienso hacer».

