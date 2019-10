Costas cita para el 30 de octubre a los afectados del deslinde de El Espartal El nuevo deslinde busca reforzar la protección del complejo dunar de El Espartal. / MARIETA Se firmarán las actas de apeo para firmar los nuevos límites que afectan a 491 metros y excluyen a los edificios ya construidos en la zona FERNANDO DEL BUSTO PIEDRAS BLANCAS. Martes, 15 octubre 2019, 00:15

La Demarcación de Costas del Principado de Asturias ha citado a los afectados por el nuevo deslinde de El Espartal para firmar el próximo 30 de octubre en la biblioteca de Salinas las actas de apeo que fijan los nuevos límites para proteger el complejo dunar de El Espartal.

La resolución del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica cambia en unos 491 metros el actual deslinde. La principal novedad es que el nuevo acota más la finca propiedad de Aldergarten, donde una sentencia del Tribunal Supremo reconoce la posibilidad de construir hasta doscientas viviendas.

Además, la nueva servidumbre de protección afectará a la parte de los cuatro edificios de viviendas más próximos a la citada finca. A efectos prácticos no supondrá ningún cambio, ya que las viviendas seguirán siendo propiedad privada y sus titulares podrán realizar todas las obras de conservación y modernización que consideren oportunas siempre que no supongan un incremento de aprovechamiento urbanístico. En cierta manera, la operación blinda ese terreno como primera línea urbanizada y asegura que no se podrá construir nada más delante de ellos.

Peor parada sale la finca de Aldergarten, toda vez que de consumarse el nuevo deslinde, Costas tendría vía libre para aplicar la llamada 'cláusula anti Algarrobico' y ratificada por el Tribunal Constitucional en 2016 después de la reforma de la Ley de Costas de 2013.

En esta, se abría la posibilidad de fijar el deslinde no por la influencia de línea de marea, sino por criterios técnicos que debía fijar la Demarcación de Costas para la protección de su demarcación.

A partir de ahí, se reconoce a la administración central la posibilidad de suspender licencias firmes de la administración local, como puede ser un permiso de obras, si representa un riesgo para la protección de la costa.

De momento, hace dos meses, Costas ordenó a Castrillón la suspensión cautelar de licencias de obra en la zona del nuevo deslinde, siendo aplicado por la junta de gobierno local.