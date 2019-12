«Creemos que se quieren deshacer del colegio Infanta Leonor el próximo curso» Las familias y vecinos de Piedras Blancas se congregaron ayer a las puertas del centro. / MARIETA Las familias de la escuela infantil de Piedras Blancas inician una serie de concentraciones para reclamar el inicio de las obras de la cubierta SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 11 diciembre 2019, 09:10

El temor al cierre de la escuela infantil Infanta Leonor de Piedras Blancas movilizó ayer a más de medio centenar de personas a las puertas del edificio centenario. Reclaman que se comiencen las obras de reparación de la cubierta y del exterior del centro «cuanto antes». Su mayor miedo es que la matriculación del próximo curso caiga hasta el punto de que el Principado opte por clausurar la escuela.

Con pancartas y cánticos, quisieron hacerse ver ante las administraciones, pero también llamar la atención de vecinos de la localidad que sienten como suyo el centro. Desde que el pasado mes de septiembre el colegio cerrara por los problemas en la cubierta, critican que «nadie nos dice nada en concreto, nos bailan el agua. Hablas con consejería y te dicen que está en el presupuesto pero que está sujeto a cambios», dicen.

En el caso de Carmen Lavín, presente ayer con su hija pequeña, el próximo curso desea escolarizarla en el Infanta Leonor y por eso pide «que se arregle cuanto antes». Como ella son muchas las familias que ayer mostraban su incertidumbre. «Creemos que se quieren deshacer del Infanta Leonor el próximo curso porque el periodo de matriculación está ahí y no va a haber niños. La culpa será nuestra pero ¿quién matricularía a sus hijos en un bajo o en un colegio en obras?», denunciaba ayer Alexia Fernández.

No es un problema nuevo, llevan una década luchando por el arreglo del edificio que con el paso del tiempo ha dejado entrever nuevos problemas. «Ya llevamos años sin una solución al arreglo del colegio. Nos han reubicado y no nos dan solución. Mientras no vemos movimiento y nadie da un paso», decía Marta González, otra de las madres afectadas.

Desde las administraciones públicas afirman que se están dando todos los pasos con «la máxima celeridad posible». La Consejería de Educación está ultimando los trámites para sacar a concurso las obras, que llevará unos tres o cuatro meses, más otros tres de ejecución de las obras.

Además, en los presupuestos municipales para 2020 el equipo de gobierno ha previsto una partida de 100.000 euros para mejoras en centros escolares, siendo prioritaria la fachada y otras reformas en el Infanta Leonor.