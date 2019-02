Al Cristo, con traje y corbata o con el pañuelo de faena al cuello La vestimenta de los porteadores, objeto de la polémica. / P. G.-P. La vestimenta de los porteadores del Cristo del Socorro fue motivo de controversia en las jornadas de Patrimonio PEPE G.-PUMARINO Domingo, 17 febrero 2019, 01:52

«A no ser que haya una intención clara y que la fiesta evolucione, sigo echando mucho de menos las corbatas de la gente que porta al Cristo. Repasé cien años de imágenes del Socorro desde 1880 y nunca vi a nadie que no fuera vestido estrictamente de traje y corbata, tanto los que portan el paso como los que llevan la bandera. El pañuelo al cuello no identifica a nadie de la mar en las fotografías que he visto». Esta exposición del historiador local Ignacio Pando encendió la mecha de la polémica en la charla que giró sobre el 'Milagro del Santísimo Cristo del Socorro', dentro de las Jornadas sobre Patrimonio de Gozón, que tienen como escenario el Museo Marítimo de Asturias en Luanco.

Las aseveraciones del historiador tuvieron una inmediata reacción desde la Asociación Cultural Luanco Recuperación de Tradiciones, como entidad que promocionó esta vestimenta en las celebraciones festivas de la capital del concejo de Gozón. Así, su presidente, Javier Artime, desde su interpretación de lo dicho en el coloquio, ironizó que «creíamos que se abordaría el milagro del Socorro, pero al final lo más importante era incidir en que lo realmente fundamental es que quienes portan al Cristo tienen que hacerlo de corbata y traje». Sostuvo que desde hace ya 25 años la imagen se saca como en la actualidad, con sus portadores vestidos de marineros por la «decisión» del patrón mayor de la cofradía por aquel entonces. Una decisión que ahora parece molestar a los puristas. «Creemos que el Cristo no entiende de trajes, como si ahora ir de mahón fuera una deshonra», señaló Artime. En cualquier caso, el portavoz de la entidad que colabora con el Ayuntamiento en las programaciones festivas, lanzó una advertencia: «Si molestamos vestidos así acompañando a quienes portan el paso vestidos como nosotros, nos quitamos de en medio sin problema. Llegamos en silencio y nos iremos con los críos que llevan las ofrendas, como vinimos, en silencio... Que la procesión se circunscriba a una pasarela de trajes y corbatas, abrigos de pieles y oro, mucho oro, y a golpes en el pecho de las clases altas trajeadas. Al final todo se resume en aparentar».

En la conferencia, además, fueron ponentes el historiador Gerardo Díaz Quirós, quien versó sobre la historia de la celebración, y el experto en la misma Lorenzo Rodríguez, 'El Noi'. Ambos enriquecieron el debate con sus aportaciones sobre los orígenes y tradiciones de esta fiesta, que aspira a formar parte del calendario de interés turístico regional.