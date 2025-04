El PP critica la falta de limpieza viaria

Jueves, 2 de julio 2020, 00:08 | Actualizado 07:21h. Comenta Compartir

A. G.-O. El Partido Popular ha criticado la falta de limpieza viaria en Villaviciosa. «En las zonas verdes deben recogerse los restos de hierba y no se hace, los colegios se siegan cuatro veces al año y los vecinos se quedan de que no se baldea diariamente», aseguran. Además, afirman que de los once operarios, esta semana solo había ocho.