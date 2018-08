El CSIC ratifica su decisión de trasladar el Instituto de Productos Lácteos a Oviedo Alejandro Vega. / E. C. Consideran que los últimos trabajos dirigidos al campo de la salud se desarrollarían mejor en las instalaciones de La Corredoria ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 30 agosto 2018, 00:08

El traslado del Instituto de Productos Lácteos (IPLA) a Oviedo parece no tener vuelta atrás. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha informado al Ayuntamiento de Villaviciosa, a través de un escrito, de que el anuncio realizado el pasado mes de julio por su presidenta, Rosa Menéndez, sigue adelante. La institución basa su decisión en las últimas líneas de trabajo desarrolladas por sus profesionales y que se han enfocado en el campo de la salud. Por ello, apuntan, «la proximidad que tendríamos en La Corredoria con otras instalaciones del CSIC y la cercanía del Hospital Universitario Central de Asturias parece la mejor opción».

La postura no ha sido bien recibida por el equipo de gobierno que esperaba otra contestación al acuerdo por unanimidad del último Pleno en el que se instaba al CSIC ha valorar su decisión y ponían a su disposición terrenos municipales, si fuese necesario, para llevar a cabo la ampliación de las instalaciones maliayas. «Vamos a empezar las conversaciones y reuniones necesarias, porque no estamos de acuerdo con esta postura. Haremos todas las gestiones para que este planteamiento no se lleve a cabo», aseguró ayer el alcalde, Alejandro Vega, durante la sesión ordinaria del Pleno.

La noticia sobre una posible marcha del Instituto de Productos Lácteos a la capital asturiana saltó el pasado 4 de julio. Rosa Menéndez, la presidenta del consejo de investigaciones, anunciaba durante una entrega de premios su intención de llevar a cabo este traslado y aseguraba que se haría en un breve periodo de tiempo. Ante estas declaraciones, desde el Ayuntamiento de Villaviciosa han reiterado en varias ocasiones su desacuerdo con la decisión y su intención de llevar a cabo «todas las medidas que sean necesarias para frenarla».

El anuncio sobre la postura del CSIC no fue el único realizado ayer durante el Pleno. Vega informó también a los concejales de su intención de reactivar la comisión de investigación sobre la gestión que hizo el anterior gobierno, del PP, de la piscina municipal. El alcalde había propuesto la creación de este organismo hace tres años, nada más llegar a la Alcaldía, pero «las prioridades de ese momento de mantener el servicio hicieron que no se pusiera en marcha». Asimismo, desde el equipo de gobierno quieren que también se dé cuenta de las obras realizadas en el Teatro Riera, después de tener que volver a invertir dinero público, por tercera vez, en la mejora del tejado. «Vamos a poner la luz sobre toda la oscuridad que hay alrededor de esas dos actuaciones», advirtió.

Comisión de seguimiento

El alcalde también quiso contestar a las declaraciones realizadas por el portavoz popular, José Manuel Felgueres, en una entrevista concedida anteayer a EL COMERCIO en la que afirmó que la empresa de limpieza no contaba con los trabajadores estipulados por contrato y que trabajaban menos horas de las establecidas. «Ante la gravedad de las acusaciones he solicitado a la compañía la relación de personal que demuestra la falsedad de las mismas. La mayoría son subrogados del anterior contrato. Son once más dos», afirmó. El regidor anunció que se pondrá en marcha una comisión de seguimiento para valorar el trabajo desarrollado hasta el momento ante la cercanía de la renovación del contrato. A la misma, invitó a acudir a un representante de cada agrupación municipal.

Por su parte, el grupo folclórico Aires de Asturias trasladará sus ensayos al salón de actos de la Casa de Encuentros de Mujeres tras contar con el apoyo unánime de toda la Corporación municipal. La agrupación de baile llevaba los últimos ocho años ensayando en la última planta de las Escuelas Graduadas de Villaviciosa, pero un informe técnico ha reflejado recientemente el mal estado de las instalaciones. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la entidad cultural para intentar encontrar una nueva opción.

De este modo, el grupo maliayo Aires de Asturias podrá disponer de espacio en la Casa de Encuentros todos los viernes durante cinco años, con opción a prórroga, en horario de 16 a 23 horas.