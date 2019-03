«Las cuencas fluviales de Gozón llevan diez años sin limpiarse» Inundaciones en el río El Pielgo a causa de las fuertes lluvias. / P. G.-P. El alcalde, Jorge Suárez, espera una respuesta de la Confederación a su petición de actuar en los tramos que son de competencia municipal PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Martes, 5 marzo 2019, 00:27

«En los últimos diez años no tenemos constancia de que se haya hecho nada al respecto de la limpieza de las cuencas fluviales», subrayó el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. Una petición que hasta el momento no ha obtenido respuesta por parte del organismo competente, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Este hecho provoca inundaciones cuando se producen fuertes lluvias y la contaminación de las aguas, sobre todo en el periodo estival. No obstante, esta última consecuencia es achacable principalmente a la carencia de una red de saneamiento en las zonas rurales y por ello se siguen vertiendo aguas residuales a los ríos y arroyos de manera indiscriminada.

Suárez, explicó que, «la última petición municipal a la Confederación fue que se llevase a cabo la limpieza en los tramos de los ríos que discurren por la zona urbana, pero tampoco obtuvimos respuesta alguna». Recientemente el alcalde también tramitó otra solicitud a CHC, esta vez para una autorización de la limpieza de los entornos de los lavaderos y abrevaderos dentro del plan de empleo. «Cada vez que queremos hacer algo en los ríos se nos plantean muchos problemas por parte del organismo, añadió.

Efectos medioambientales

Para solventar las graves consecuencias medioambientales que genera el abandono de las cuencas fluviales, el alcalde de Gozón considera prioritario que se impulse el ambiciosos proyecto de saneamiento de la zona rural. «Las gestiones que se hicieron fueron en la Secretaría General de Medio Ambiente y también mantuve una reunión con el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez. Y tengo que decir, por cierto, que las relaciones ahora son más fluidas que con el anterior, para proponer la posibilidad de ejecutar el proyecto en fases dada la importante inversión, que ronda los 28 millones de euros».

La hoja de ruta diseñada es la conexión de la red de Bañugues, seguida de la instalación del saneamiento en el núcleo de Antromero y de las áreas que afectan al Paisaje Protegido del Cabo Peñas.