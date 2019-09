«En las cuencas son muy solidarios, pero en Villaviciosa hay más devoción» Gonzalo José Suárez, ante el altar de la iglesia de Villaviciosa. / A. G.-O. «Espero caminar con los vecinos de la Villa, orar con ellos y formar una comunidad. Me tienen a su disposición para lo que necesiten» Gonzalo José Suárez Nuevo párroco de la Unidad Pastoral de Villaviciosa ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Domingo, 22 septiembre 2019, 01:22

Gonzalo José Suárez ejerció durante 14 años como párroco en el Caudal. Una década en la que vio cómo cambió la Iglesia y las problemáticas de los feligreses que cada día se acercaban hasta sus oficios, con los que llegó a crear importantes lazos y de los que, reconoce, le cuesta alejarse. El sacerdote comenzó ayer su nueva etapa al frente de la Unidad Pastoral de Villaviciosa (Santa Eugenia, Villaviciosa, Cazanes, Grases y Carda). Un cambio importante, «que asusta un poco», pero que emprende con ganas de caminar de la mano de los vecinos del concejo.

-¿Cómo afrontó la noticia de su traslado tras 14 años siendo párroco en el Caudal?

-Al principio te da un poco de susto. No conoces la nueva zona que te toca y es un cambio muy fuerte. Cambias de gente, de infraestructura, de todo. Es normal estar un poco inquieto y expectante, pero tengo ganas de comenzar a caminar con los vecinos de Villaviciosa.

-¿Alguna vez había oficiado en la Villa?

-Estuve en alguna ocasión, con las charlas cuaresmales y en Semana Santa, pero poca cosa.

-¿Cuáles son sus primeros objetivos en esta nueva etapa?

-Los primeros días lo importante es conocer a los feligreses, situarme en la Iglesia y ver por dónde puedo y es mejor moverme. Ya he podido conocer a algún miembro de la cofradía de Jesús Nazareno.

-¿Tuvo oportunidad de hablar con su predecesor, Jorge Cabal, antes del traslado?

-Sí, me dejó las cosas muy bien, hizo un gran trabajo a lo largo de estos años. Además, me dio muchas orientaciones que me harán falta en esta nueva etapa. Me explicó que la gente de Villaviciosa es muy piadosa y que responde muy bien a todo lo que se le propone.

-¿Cómo definiría su forma de relacionarse con los feligreses?

-Me gusta conocer a fondo a las personas, sus problemas e inquietudes. Integrarme en su vida para poder caminar juntos. Quiero que sepan que me tienen a su disposición para todo aquello que necesiten.

-¿Cree que será muy diferente su relación con los vecinos de Villaviciosa a la que tenía en el Caudal?

-En la cuenca minera la gente es muy solidaria y muy cercana, pero más fría religiosamente. Aún así me cuesta alejarme de ellos. Muchos vendrán hoy -refiriéndose a ayer- para acompañarme en mi primera misa y eso es de agradecer. En Villaviciosa hay más devoción. Sé que tendré que trabajar, sobre todo en Semana Santa, que aquí se vive mucho, pero lo haré con mucho gusto.

-¿Qué espera de esta nueva etapa?

-Espero caminar con los vecinos de la Villa, orar con ellos y formar una comunidad.

-¿Cómo describiría la situación actual de la Iglesia?

-La Iglesia es el reflejo de la sociedad. Estamos en momentos de convulsión y muchos cambios. Debemos ir mirando cómo nos situamos y tratar de responder de la mejor forma posible. El mundo va cambiando, la sociedad también y no podemos perder el tren de la historia. Estamos para adaptar el mensaje evangélico a la época en la que vivimos.

-¿Cuál va a ser su metodología de trabajo?

-De momento dejaremos las cosas como se venían haciendo hasta ahora. Se mantendrá el horario de las misas en cada parroquia. Luego, según me trasladen los vecinos, valoraremos si hay algo que cambiar. Ya me han trasladado algunas necesidades, pero tenemos que ir perfilándolo todo. De momento no hay nada cerrado.

-¿Qué le ha parecido Villaviciosa hasta el momento?

-Acabo de llegar y aún me estoy situando, pero me gusta mucho. Es un lugar muy bonito y acogedor. Además valoro el estilo de vida y la cercanía de Las Clarisas y las hermanas de Vedruna.