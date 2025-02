La cuenta oficial del PSOE de Castrillón en Facebook, desactivada desde el viernes

S. G. PIEDRAS BLANCAS. Martes, 29 de octubre 2019, 00:14 | Actualizado 07:31h. Comenta Compartir

La página oficial del PSOE de Castrillón en Facebook ha sido víctima de un ataque informático. Desde el pasado viernes no está operativa después de que la red social detectara anomalías en la misma y decidiera cerrarla por prevención. La alerta y desactivación surge por «algún tipo de amenaza de hackeo de la cuenta o bien por haber detectado un excesivo aumento de denuncia como spam contra la página», explica David García, secretario general del PSOE local.

Expertos están tratando de recuperar el perfil, que cuenta con 3.873 seguidores y se abrió hace diez años. Actualmente la página no sale en los buscadores de la red social, como si no existiese o no estuviera creada. «Estamos a la espera de lo que Facebook nos notifique el resultado de la revisión que están realizando. Esperemos tenerlo solucionado lo antes posible para tener constancia firme de lo ocurrido y saber de dónde puede haber venido el ataque», puntualizó García.

Desconocen cuánto tardará Facebook en resolver el asunto o en devolverles el control de la página. «Nosotros les contestamos que por nuestra parte no había problemas», comentan los socialistas. El partido utiliza este canal como medio de comunicación con sus afiliados y con la ciudadanía por lo que denuncian el agravio de este incidente. «Si se confirma que es un ataque organizado contra nuestra página sería algo intolerable y motivo de la correspondiente denuncia», destaca el secretario general, que prefiere creer «que se trata de algún tipo de incidencia menor». En todo caso, la revisión que se está realizando les dará una respuesta.

Los socialistas remarcan que su cuenta, muy activa esta red social, es la que «tiene más seguidores de todos los partidos con representación municipal».