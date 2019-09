El PP culpa a la «mala gestión» del tripartito el sobrecoste de Ferrota

El grupo municipal del PP de Castrillón denunció nuevamente el sobrecoste de las obras de la primera fase del Complejo Deportivo de Ferrota. Culpan a la «mala gestión» del tripartito el incremento de 600.000 euros en el presupuesto final del proyecto, que asciende a 1,6 millones de euros, cuando se licitó en 1,1 millones.

«Algo no se hizo bien y no lo quieren reconocer», apunta su portavoz, Eloy Alonso, que señala que las razones aportadas por la alcaldesa, Yasmina Triguero, para el aumento y que pasan por mejoras en el sistema de alumbrado y de aspersores, no están ajustadas a la realidad. «No entiendo las reiteradas disculpas por parte del gobierno tripartito diciendo que en el proyecto base no constaba la necesidad de torretas de luz ni de riego automático cuando en la memoria del proyecto básico modificado viene claramente especificadas esas instalaciones necesarias», dice Alonso.

Denuncian que «perjudica claramente al resto de empresas que seguro que habrían podido concurrir más empresas con la posibilidad de abaratar las obras. Además se retrasan las obras y se perjudica al club en su planificación».