La CUOTA aprueba el traslado de Mercadona a la antigua fábrica de Nestlé Pancarta colocada por el Ayuntamiento para avisar de las obras. / A. G.-O. El proyecto, que dejará en las arcas municipales más de 400.000 euros, ha requerido la modificación de las normas de planeamiento A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 31 julio 2019, 00:13

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa para la implantación de equipamiento comercial de proximidad, que permitirán el traslado de Mercadona a la antigua fábrica de Nestlé, propiedad de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer el documento, sobre el que cabe presentar un recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses.

La compañía Peñasanta tiene previsto realizar este verano la demolición de las instalaciones para empezar lo antes posible la construcción de la nueva edificación que, según se recoge en el BOPA, no podrá tener una altura superior a los siete metros. Por encima de esta altura solo se permitirá, previa autorización municipal, la instalación de elementos técnicos inherentes al proceso productivo y no serán habitables. Además, dispondrán de una superficie útil de exposición y venta al público no superior a los 2.000 metros cuadrados.

La empresa está trabajando en la adjudicación de los trabajos, que cuentan con un presupuesto inicial de 237.773 euros. El plazo de ejecución de la demolición es de seis meses desde la concesión de la licencia, aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo.

Tras esta primera fase, se llevará a cabo la construcción de la nueva superficie comercial, que según explican sus promotores, esperan sea una de las más modernas de Asturias. Para ello se invertirán cerca de siete millones de euros, lo que se reflejará en un beneficio para las arcas municipales en materia de ingresos de una cuantía cercana a los 400.000 euros.

El proyecto, que supondrá el traslado del Mercadona de la calle Alejandro Casona, contempla, entre otros aspectos, la habilitación de doscientas plazas de aparcamiento. En la actualidad, el supermercado cuenta con 38 trabajadores. Una plantilla que podría ampliarse tras las obras y que permitirá crear más trabajo en el concejo.