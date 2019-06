David Otero y Coti actuarán este verano en el festival Song for an Ewan Day de Salinas David Otero. / J. MÉNDEZ El evento se celebrará en El Agüil los días 9 y 10 de agosto y contará con nueve grupos y cantantes en su cartel SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 7 junio 2019, 01:19

David Otero y Coti actuarán este verano en Salinas. Lo harán dentro del festival Songs for an Ewan Day, que regresará a El Agüil, en Salinas, los días 9 y 10 de agosto. El evento musical que tomará de nuevo el testigo del Salinas Longboard y del Surf, Music and Friends, ha confirmado parte de su cartel de actuaciones, aunque anuncian «nuevas sorpresas» los próximos días.

David Otero se ha encargado de difundir en sus perfiles en redes sociales el evento, que ha incluido como parada en su gira veraniega nacional. Su actuación servirá para dar a conocer los temas de su último trabajo discográfico '1980', entre los que se incluye alguna de las canciones que más suena como puede ser 'Baile'.

Por su parte, Coti se encuentra inmerso en una gira internacional que le está llevando por países como Argentina o Urugay, aunque también tiene cerrado su calendario estival en España, en el que ha incluido Salinas. Los asistentes al Ewan Festival podrán escuchar los temas de 'Cercanías y confidencias', su último disco, grabado en directo en el Teatro Colón de Buenos aires.

Aunque no se ha dado a conocer el programa diferenciado por días, se sabe que ambos artistas actuarán el 10 de agosto, sábado, y que junto a ellos actuarán Nil Moliner, Paul Alone, Smile, Guitarricadelafuente, Holly Miranda y Willy Naves. También está anunciada Georgina, que se encuentra de gira, con más de un concierto con entradas agotadas. Ella también se encuentra presentando su último trabajo, 'Bienvenido a mi habitación', publicado el pasado mes de abril.

Todos los conciertos, de ambas jornadas, serán gratuitos y estarán organizados, un año más por la marca Ewan y el Ayuntamiento de Castrillón, con la colaboración de varias marcas más. Tras el éxito de las ediciones anteriores, ambos organizadores han acordado mantener el evento en El Agüil, donde crean un escenario y una zona de alimentación y hostelería para el disfrute de todos los visitantes.