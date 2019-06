«Debemos preservar la democracia frente a los duros golpes que sufre» La agrupación completa de Villaviciosa, encabezada por Alejandro Vega. / B. ORDIERES Alejandro Vega apuesta por el consenso entre los grupos para lograr sacar adelante las principales actuaciones que necesita Villaviciosa ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Domingo, 16 junio 2019, 04:22

Alejandro Vega no pudo evitar emocionarse ayer al revalidar la Alcaldía de Villaviciosa.

Es su segunda legislatura, tras contar en 2015 con el apoyo de Foro y Somos, pero la primera en la que su partido, el PSOE, llega al gobierno local habiendo sido la lista más votada por los vecinos. Más de 4.000 votos con los que casi duplican los conseguidos por el Partido Popular, primera fuerza de la oposición. Una victoria «histórica» que va acompañada, además, de una mayoría absoluta que le permitirá trabajar con tranquilidad los próximos cuatro años. Aún así, el ya regidor quiso lanzar un mensaje de «cooperación leal y compromiso con el concejo», animando al resto de agrupaciones a colaborar por el bien de la población.

«Quiero expresar y reiterar la cooperación y el compromiso con Villaviciosa de otras administraciones de los que dependen muchas de las acciones que se necesitan en materia de promoción económica, urbanismo, suelo industrial, saneamientos, abastecimiento o lucha contra las inundaciones. Ante estas necesidades, que todos compartimos, hago desde el inicio un llamamiento al acuerdo y al consenso en todo aquello que sea necesario para la mejora de nuestro concejo», afirmó.

Vega, que recordó algunos de los avances conseguidos a lo largo de la última legislatura, como la elaboración del Plan Estratégico o haber dejado las cuentas con dos millones más y sin deuda, hizo un repaso histórico para señalar la que para él fue la clave en el cambio de Villaviciosa y que comenzó en la primera república en 1873. Recordó nombres como el de Lucas Merediz, quien tras perder las elecciones en un escrutinio a puerta cerrada, decidió fundar el periódico 'La Opinión de Villaviciosa' para denunciar los abusos que se cometían en el concejo.

David Alonso, uno de los personajes claves del Ateneo Obrero; Ricardo Fernández Cabal, maestro de las escuelas de Careñes y Villaverde, que introdujo novedosos métodos pedagógicos en sus clases; y el tazoneru Evaristo Rebollar Fernández, llamado a filas al inicio de la guerra y que volvió a casa cuando terminó en octubre de 1937, fueron otros de los nombres que repasó en su discurso. «Por todos ellos, y por tantos otros que se podrían citar, estamos aquí. Y gracias a la concordia entre fuerzas políticas muy diversas que se reflejó en la Constitución de 1978, hemos construido entre todos una democracia, imperfecta sí, pero que debemos preservar frente a los duros ataques que está sufriendo desde diversos frentes», aseguró.

Tras este repaso histórico, Vega quiso tener un recuerdo para su familia, quien le enseñó a querer «esta tierra». El socialista, que no pudo evitar contener las lágrimas en este momento del discurso, no dudo en afirmar que «Villaviciosa es una tierra que se deja querer. He dicho muchas veces, y lo repito hoy que su gran fuerza está no sólo en su naturaleza exultante, sino en la sociedad civil que acoge. Vine a esta tierra por mi familia, y me han enseñado a quererla. A ellos, a mi mujer y a mis hijos, a mis padres y hermanos les debo excusas por las largas ausencias, pero siempre les digo, para seguir, que al final merecerá la pena. Por Villaviciosa, siempre».

Una vez finalizado el Pleno de investidura, la nueva corporación recibió el cariño de numerosos vecinos y amigos que decidieron acercarse hasta el acto, llenando el salón municipal. Entre los asistentes, destacó la presencia de Julio Zapico, director general de Comercio y Turismo.