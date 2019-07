«Debemos trabajar por la igualdad real para conseguir una democracia paritaria» María del Mar García, ante la sede de Xurtir. / MARIETA «La coeducación nos parece la medida más eficaz. Desarrollaremos planes de educación afectivo-sexual en los centros educativos con las AMPAS» María del Mar García Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Corvera SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Domingo, 28 julio 2019, 01:39

El alcalde Iván Fernández decidió separar la concejalía de Igualdad de la de Acción Social como paso para reforzar el área. María del Mar García, una de las nuevas caras de la corporación y del equipo de gobierno local, asume la delegación, que pretenden sea «transversal y trabaje con todas las concejalías».

-¿Cuándo le picó el gusanillo de la política?

-Me siento socialista desde muy joven, mi principal referente fue mi padre y desde que empecé a militar hace más de veinte años he sentido que este partido es mi casa. Empecé siendo miembro de la ejecutiva local y posteriormente formé parte de listas electorales hasta la actual, que me dio paso a llegar al cargo de esta concejalía. Los valores socialistas de igualdad, libertad y solidaridad son el motor de mis ideas y mi vida política.

-¿Qué hizo que se uniera a la lista electoral?

-El motivo es mi concejo, la política municipal es la más cercana a los vecinos del día a día y es muy gratificante escuchar sus problemas e inquietudes y buscar soluciones. Cuando Iván me propuso acompañarlo en esta legislatura, para mí fue un honor ya que es un compañero que se ha ganado un lugar especial en Corvera.

-El trabajo municipal es nuevo para usted. ¿Qué espera de estos cuatro años de mandato?

-Voy a apostar por la cercanía a la ciudadanía, a los colectivos sociales para escuchar sus propuestas, un trabajo en equipo con un proyecto de gobierno ilusionante y progresista, que nos lleve a una sociedad más libre e igualitaria.

-Es la nueva concejala de igualdad que comienza mandato como área independiente. ¿Qué retos se marcas para el área?

-Las mujeres hemos conseguido la igualdad que nos dan las leyes, pero tenemos y debemos trabajar por la igualdad real en la sociedad para conseguir una democracia paritaria. Nuestro partido es un claro ejemplo de igualdad, en nuestro ayuntamiento de catorce concejales, siete somos mujeres y desde esta concejalía buscaremos el empoderamiento de la mujer y el respeto a la orientación, deseo e identidad de cualquier persona.

-¿Seguirán apostando por el trabajo conjunto con el resto de concejalas de la comarca?

-Por supuesto, nuestro proyecto de gobierno es incluir la igualdad como prioridad en todos los ámbitos para ello nos parece fundamental el trabajo conjunto con las concejalas y técnicos de los ayuntamientos de la mancomunidad a la que pertenecemos, así como con las diferentes asociaciones por y para la causa de esta concejalía. Ya hemos dado comienzo a estas reuniones y nuestro proyecto común más próximo es la elaboración de los actos para el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas (23 septiembre) y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 noviembre).

-¿Hay algún punto en el que crea que hay que hacer más hincapié en materia de igualdad?

-Para vivir en igualdad hay que educar en igualdad, la coeducación nos parece la medida más eficaz para conseguir una Corvera igualitaria. Para ello desarrollaremos planes de educación afectivo-sexual en los centros educativos en consenso con las AMPAS y la propia dirección del centro. La formación e información de nuestros jóvenes son la base de una sociedad mejor, el objetivo de nuestras actividades serán mensajes de igualdad no centrados exclusivamente en la igualdad hombre-mujer, sino también en la visibilización y concienciación de los colectivos LGTBIQ.

-¿Tiene en mente ya algún proyecto o actividad pensada para realizar en el concejo?

-Hay varias acciones que vamos a llevar acabo: garantizar los puntos lila durante las fiestas organizadas por el Ayuntamiento, potenciar los actos en torno al 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres, ofrecer cursos de defensa personal para las jóvenes o continuar con el trabajo conjunto con las concejalas de Igualdad de la Comarca son algunas de ellas. Pero por encima de todo, lo que queremos es aplicar unas políticas de Igualdad transversales en todas las acciones de gobierno.