«El PP debería estudiar los informes técnicos antes de decidir su voto»

El posible rechazo del grupo municipal del PP a alguna de las inversiones previstas por el equipo de gobierno local a realizar con cargo al remanente, IU reclama a los populares que analicen las auditorías técnicas antes de decidir el voto.

«Primero deberían consultar el expediente. Ver el informe técnico que hizo una empresa especializada para decidir realmente si creen que renovar el sistema de climatización es necesario o no», recalcó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero. El PP pedía que se pudieran votar por separado los diferentes proyectos ya que ellos no consideran prioritario hacer el cambio de la climatización de la Casa Consistorial, cuyo coste asciende a más de 766.000 euros.

Para el gobierno local se trata de «un proyecto que conocían, que no nos hemos sacado de la manga. Ellos son conscientes del problema que tenemos con las condiciones de trabajo en todas las plantas. Eso nos llevó a pedir una revisión de todo el sistema, que ahora sabemos donde y por qué falla», comentó Triguero, que invitó al PP a consultar el documento entregado por la empresa, «deberían conocer lo que dicen los técnicos, no es algo que nos saquemos de la manga nosotros, si no que es verdad que este sistema no funciona correctamente antes de oponerse por sistema».

La modificación de crédito extraordinario con cargo al remanente se llevará este mes a la sesión plenaria, donde también se dará cuenta a la corporación del resultado de la liquidación del ejercicio 2018. Este cifra el remanente del Ayuntamiento en unos 10,2 millones de euros. «Son todo iniciativas ya habladas, explicadas y analizadas. Salvo el acondicionamiento del puente de La Vegona, son actuaciones ya conocidas», recalcó la alcaldesa, que añadió que «algunas de ellas son partidas que hay que recuperar del presupuesto del año pasado porque no se gastaron y ahora hay que dotarlas de dinero dentro de las cuentas de este año».