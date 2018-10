«Deberían hacer un estudio de lo que cuesta pañar manzana» Juan Luis Poladura, en Oviedo, tras registrar la asociación. / E. C. «Queremos llegar a un entendimiento con los lagareros. Debería haber una relación cordial, pero parece imposible» José Luis Poladura Presidente de la Asociación en Defensa de los Cosecheros ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Domingo, 7 octubre 2018, 00:59

La excesiva producción de manzana de 2017 dejó pumaradas llenas y provocó que los cosecheros se echasen a la calle para exigir una solución. Esa lucha fue el germen de una nueva asociación, con sede en Villaviciosa, cuyo principal objetivo es servir de enlace entre los productores de manzana y sidra. La Asociación en Defensa de los Cosecheros cumple dos semanas con una treintena de socios. Su presidente, Juan Luis Poladura, destaca la importancia de que el sector se una para solucionar un problema que lleva años afectando al mundo de la sidra.

-¿Por qué una asociación nueva?

-Para tener representación en las reuniones con el Principado y para sentarnos a hablar con el resto del sector sobre la situación actual de la producción de manzana, aunque también estamos abiertos a otras cosechas.

-El año pasado se manifestaron por primera vez para reclamar medidas ante el exceso de manzana.

-Sí, si no es por El Gaitero que cogió manzana sin tasa, no sé qué habríamos hecho. Hay lagareros que les interesa más mayar manzana de fuera que de aquí y no quieren la nuestra.

-¿Cosecheros y lagareros, se llevan?

-Debería haber una relación cordial, pero parece imposible. Ése es el fin de la asociación, que podamos entendernos con ellos. Es la única forma de que el sistema funcione como debe.

-¿Cómo va este año la cosecha?

-Yo el año pasado tuve 43.000 kilos de manzanas, éste casi no llego a mil. Con esta situación, una buena pregunta para hacerle a los lagareros sería qué van a hacer si no hay manzana. Muchos llevan ya una semana mayando manzanas de fuera y las que tenemos aquí no somos a venderlas.

-¿Cuál es la solución?

-Entendemos que el año que no hay manzana, como éste, la compren de fuera, pero cuando sobre... Traer manzana de Francia es más barato, pero no se tiene en cuenta que el terreno aquí no es el mismo que allí. La Consejería de Desarrollo Rural debería hacer un estudio económico para saber cuánto cuesta pañar un kilo de manzanas en Asturias.

-Los lagareros tienen el problema del uso exclusivo de la botella.

-Si nos dejasen, podríamos ayudar también con eso y remar todos a una, pero no nos tratan como deberían.

-¿Qué objetivos se plantean?

-Primero, congregar el mayor número de socios. Más adelante pensamos impartir cursos de poda, abono, de cuidado de enfermedades... Queremos ayudar a los nuevos cosecheros.

-¿Crece el número de pumaradas?

-Cosecheros profesionales hay pocos. Se dan subvenciones como alternativa para que los ganaderos tengan pumaradas, pero no se hace nada para garantizar que luego esa manzana se venda. Hay muchas pumaradas jóvenes que aún no producen. Cuando lo hagan, empeorará la situación.