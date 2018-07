Una decena de voluntarios retira cincuenta sacos de basura del río Viacaba Tres voluntarios sacan varias bolsas de basura del río. / A. G.-O. La batida, que se centró en la parroquia cabranesa de Viñón, permitió sacar del agua múltiples piezas de plástico y diversas redes A. G.-O. SANTOLAYA. Domingo, 22 julio 2018, 12:04

Cincuenta sacos repletos de basura. Ese es el resultado de la limpieza voluntaria realizada ayer por una decena de personas en el río Viacaba, a la altura de la parroquia de Viñón, en Cabranes. Tan solo media hora hizo falta para que los primeros restos saliesen del agua y comenzasen a decorar la senda peatonal que discurre paralela al estuario. Plásticos y redes fueron los materiales más comunes, aunque no faltaron algunas piezas de hierro o neumáticos.

Los voluntarios, entre los que se encontraba el alcalde, Gerardo Fabián, se dividieron por distintas zonas del río, recorriéndolo de arriba a abajo por parejas para intentar encontrar todos los residuos posibles. Para ello, no dudaron en meterse en el agua hasta las rodillas. Iniciativa que llevo a algunos, incluso, a acabar dándose un chapuzón de manera involuntaria. Aún así, las ganas no desfallecieron y mantuvieron la batida durante casi dos horas en las que los sacos de basura no dejaron de salir.

Los residuos fueron acumulados en los laterales de la senda peatonal, a la espera de que mañana un camión pase a recogerlos para llevarlos a las instalaciones de Cogersa, donde serán tratados. La empresa ha sido, un año más, la encargada de fomentar esta iniciativa a través de una línea de patrocinio abierta a todos lo ayuntamientos del Principado. En este sentido, aportaron las bolsas para la retirada de la basura, así como el material necesario para su recogida, como palas o carretillas.

Desde el Ayuntamiento de Cabranes deberán elaborar ahora una memoria con información de las limpiezas realizadas en las que se muestre el estado inicial y final del entorno, así como los participantes y los recursos aportados por Cogersa.

La empresa ha hecho públicos recientemente los datos de reciclaje de todos los concejos de la región. Cabranes se sitúa entre los treinta últimos, con un porcentaje del 8,10%.