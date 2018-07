El Defensor del Pueblo archiva la denuncia por la presencia de perros sueltos en Bayas La playa de Bayas se abrió a los canes hace dos temporadas. / MARIETA Un vecino criticaba la escasa actuación del Ayuntamiento, aunque finalmente los informes municipales avalaban el trabajo de la Policía y Salvamento S. G. PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 20 julio 2018, 00:35

El Defensor del Pueblo ha dado por finalizadas las actuaciones iniciadas tras la denuncia de un vecino contra la presencia de perros sueltos en Bayas. El denunciante criticaba la escasa actuación del Ayuntamiento para atajar el problema. Unas críticas que también presentó por escrito en el registro municipal y el Principado. «Después de presentarles todos los informes que nos requirió, en más de una ocasión, finalmente ha archivado la causa al ver que por nuestra parte se está cumpliendo la ordenanza», indicó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero.

Durante este proceso de investigación, el Defensor del Pueblo ha requerido conocer la ordenanza que regula el acceso de los canes al Sablón de Bayas, así como las medidas llevadas a cabo en la zona para asegurar la zona protegida. «En un primer momento se requirió una información y después otra complementaria. Toda se le dio traslado y finalmente la comunicación nos acaba de llegar con el cierre del tema», indicó Yasmina Triguero, que recalcó que «desde el Consistorio siempre hemos dejado claras las normas de uso de ese espacio de la playa».

La Policía Local se encarga de vigilar el arenal y de advertir a los propietarios de los animales que están sueltos, de no hacer caso se procede a ponerles una multa. Los socorristas también hacen esta tarea a diario, aunque la mayor parte de los usuarios cumplen las normas. «Se quejaban de que no ponemos multas y no velamos por mantener el nivel de protección de la playa, pero no es cierto. Se hace y ha quedado constatado», puntualizó la alcaldesa. El Sablón permite el acceso de perros durante toda la temporada de verano.