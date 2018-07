El denunciante de la casona de El Carmen urge su cierre por «seguridad» La casona de la calle El Carmen que deberá cerrar sus puertas al carecer de licencia. / MARIETA Su abogado considera que el Ayuntamiento «está dilatando los trámites de cierre, por lo que podría estar prevaricando de manera pasiva» SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 26 julio 2018, 00:11

El denunciante de la actividad y las obras de la casona de la calle El Carmen de Salinas urge su cierre por «seguridad». El interesado, cuya demandase tramitó el pasado mes de mayo, denuncia el retraso en los trámites y órdenes de paralización que se han dictaminado contra los actuales gestores.

«Es un edificio catalogado, que tiene más de cien años de historia y cuyas instalaciones no están preparadas para acoger la actividad a la que se la está sometiendo», explica, a la vez que añade que «me preocupa mucho la seguridad, no solo de quienes participan o participaron de sus actividades, también la de quienes viven alrededor de esa casa. La instalación eléctrica es muy antigua y está sobrecargada, en cualquier momento podría haber un susto».

El propietario de una de las viviendas colindantes de la casona de Salinas ya había denunciado las actividades que en ella se estaban desarrollando en 2013 y que conllevaron otra orden de paralización, esa con otros gestores. «Todo sigue igual. Yo me pregunto qué pasará si sucede cualquier susto, quién responde por ello. Los seguros al no tener licencias no cubren nada», señala el afectado.

En este punto critica la labor que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Castrillón, en especial de su alcaldesa, Yasmina Triguero. Él considera que «se están dilatando los trámites». Una afirmación que avalan sus servicios jurídicos, representados por Alfonso de la Iglesia. «Se está dilatando el proceso por lo que la alcaldesa podría estar incurriendo en responsabilidades que van más allá de lo administrativo y que entrarían en terreno penal. Dentro de estas podría incurrir en un delito de prevaricación, si no es de manera activa, de pasiva o por omisión», destacó ayer Alfonso de la Iglesia.

Edicto de cierre

Este delito lo argumentan en que «una vez que tienes conocimiento de que existe una denuncia y en ella se especifican los diferentes ilícitos cometidos y no haces nada estás prevaricando de manera pasiva, al no hacer nada contra ello», recalcó el abogado del interesado.

Desde el Ayuntamiento de Castrillón se ha publicado un edicto en el Boletín Oficial del Estado en el que se da por notificados a los gestores, que no recibieron los escritos municipales, sobre la orden de paralización de toda la actividad, tanto de albergue como de restauración y del corte de los suministros, que se hará efectiva el 2 de agosto. «Esperamos que ese día se lleve a cabo tanto el cierre como el corte. De no ser así nos reservamos el derecho a exigir todas las responsabilidades penales que nos deja el ordenamiento jurídico contra la alcaldesa», explicó De la Iglesia.