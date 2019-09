Deportista multidisciplinar y Corverana Ejemplar Charo Peña, Corverana Ejemplar. / OMAR ANTUÑA En seis meses ha logrado obtener seis medallas en campeonatos nacionales y regionales de fitness y se encarga del maratón solitario de las fiestas El Ayuntamiento distingue a Charo Peña por sus logros en los campeonatos de fitness y su faceta más solidaria SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:11

A los tres años empezó su andadura en el deporte. Charo Peña no entiende su vida sin entrenos y la disciplina que otorgan modalidades como el judo, el kung-fu o el taekwondo, y encuentra ratos para sacar su vena más solidaria organizando eventos para recoger alimentos o material escolar para las familias que tienen menos recursos.

Motivos que llevaron al Ayuntamiento de Corvera a concederle uno de los premios Corverana Ejemplar de este año. Charo Peña llegó al concejo en el año 2000. Primero como profesora en un gimnasio para después emprender su aventura en solitario en su propio centro, que mantiene abierto hoy en día. Aunque empezó desde pequeñita a labrarse su carrera deportiva decidió estudiar la carrera de Biología, que pronto se dio cuenta que «no era lo mío. Soy una persona muy activa y tenía que estar haciendo algo continuamente», confiesa.

Cuando conoció a su marido se abrió ante ella un nuevo campo que explorar, las pesas. Empezó a competir en fitness en 1997, aunque la rama profesional de la disciplina la está explotando sobre todo en estos momentos. Es más, este año, en tan solo seis meses ha conseguido llevarse a casa seis medallas en campeonatos nacionales y regionales.

«Lo bonito del premio es que te lo concede la gente de aquí, que ven como trabajo día a día»

«No entreno todo lo que debería porque lo compagino con el trabajo, tengo un niño pequeño y una casa que también requiere de mi tiempo», explica Peña, que también ha recuperado su pasión por el kárate y la kata. «Espero en noviembre estar ya en plena forma para la temporada que viene. Lo que más me gusta del fitness es cómo te cambia el cuerpo, lo hace totalmente, pero puedes controlar hasta donde quieres llegar», comenta la deportista. Su inquietud la llevó a estudiar en sus ratos libres títulos como osteopatía, acupuntura, quinesiología y quiromasaje.

Cuando recibió la llamada que le comunicaba el premio de Corverana Ejemplar se quedó «de piedra, no te lo esperas y siempre crees que hay otras personas que se lo merecen más», comenta la joven, que además incide en que «mi vida deportiva es la que quiero que valoren, porque es la que me supone un esfuerzo porque cuando organizo un evento solidario no es un trabajo para mí».

Para ella lo bonito del galardón es que «te lo concede la gente de aquí, que son los que ven cómo trabajo día a día». Reconoce ser muy disciplinada pero «intento improvisar todo lo que puedo» por ello no se ha preparado las palabras que dirá al público el viernes en la gala de entrega de los premios, a la que acudirá con su familia para arroparla.

Mientras, está preparando el Maratón de Fitness solidario de este año, que tendrá lugar este sábado, en la pista cubierta del colegio público de Las Vegas. «Otros años habíamos trabajado con la Fundación Banco de Alimentos, este año cambiamos y recogeremos material escolar que donaremos a Cáritas. Una alumna del centro colabora con ellos y me pareció buena idea, quería recoger algo que se pueda ver y tocar», explica Charo Peña.