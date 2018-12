Desarrollo Rural sostiene que el IPLA debe quedarse en Villaviciosa Una investigadora, en los laboratorios del IPLA en Villaviciosa.. / J. SIMAL La consejera María Jesús Álvarez asegura que desconocía la intención del CSIC de trasladar las instalaciones a Oviedo ALICIA G.- OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 14 diciembre 2018, 00:54

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha asegurado que el Principado comparte la postura del Ayuntamiento de Villaviciosa respecto al posible traslado del Instituto de Productos Lácteos (IPLA) a Oviedo. «No conocíamos el interés del Gobierno central de cerrar las instalaciones de Villaviciosa y llevarlas a Oviedo, lo supimos por los medios de comunicación. Compartimos, incluso, la opinión manifestada por el Ayuntamiento de Villaviciosa», afirmó en la última comisión de Hacienda y Sector Público tras una pregunta realizada por la diputada de Podemos Paula Valero.

Álvarez ha querido aclarar que el instituto lácteo no forma parte del ámbito competencia de la Consejería y que, por tanto, el Principado no tiene nada que ver en el proceso de traslado que se ha iniciado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Por nuestra parte no hubo nunca falta de apoyo porque no forma parte de nuestra competencia. En todo caso, siempre ha habido una buena coordinación y relación entre los investigadores del IPLA y del Serida», destacó.

Ambas instituciones han colaborado en diversas ocasiones, «en cuestiones en las que somos complementarios y que tenemos los mismos intereses». Relación que se ha desarrollado, en gran parte, debido a la cercanía de las instalaciones, a las que en la actualidad tan solo separan unos metros de distancia.

Por su parte, la diputada de Podemos Paula Valero destacó en su intervención la importancia de que el IPLA se mantenga en Villaviciosa: «Lógicamente una institución como ésta mantiene no solo una investigación importantísima para un sector como el lechero y el quesero, sino que además, su vinculación con el territorio crea vida rural», afirmó.

Nuevo proyecto

La Corporación municipal de Villaviciosa ha mostrado en numerosas ocasiones su rechazo total a la intención del CSIC de trasladar el instituto a Oviedo. Una postura que desde el Gobierno Central defienden por la cercanía de otros centros de investigación y del Hospital Universitario Central de Asturias. Recientemente, se han publicado las bases para la redacción del proyecto de construcción de un nuevo edificio en La Corredoria en una parcela de 51.970 metros cuadrados. Estas instalaciones supondrán una inversión cercana a los ocho millones de euros y contarán con una veintena de laboratorios.